Страны НАТО собираются вооружить Украину – кто и чем поможет

На фоне угрозы вторжения России Украине помогут оборудованием, инструкторами, реабилитацией

Военная помощь будет в себя включать, как оружие, так и военное сотрудничество и более широкие реформы / Фото: Коллаж: Сегодня

Чехия, Литва, Канада и Германия намерены усилить военное сотрудничество с Украиной из-за угрозы российской агрессии. Об этом заявили представители МИД стран НАТО, сообщают издания CTV News и Respekt.

Чехия

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский рассказал, что Прага уже координирует с союзниками по НАТО свои шаги по предотвращению дальнейшей российской агрессии против Украины.

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Он отметил, что стратегия НАТО основана на усилении сдерживания и обороны на восточном фланге и четком информировании России о последствиях в случае ее агрессии.

"На национальном уровне Чехия сосредоточена на укреплении собственной устойчивости к последствиям действий России и на двустороннем усилении помощи Украине в ряде областей, включая военное сотрудничество, и более широких реформах как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе", – отметил Липавский.

Литва

Министр обороны Арвидас Анушаускас заявил, что Литва 10 января утвердила план военной поддержки Украины. Прежде всего будет увеличено количество инструкторов учебной миссии, закуплены тепловизоры, продолжено лечение украинских военнослужащих.

"Мы намерены поддержать Украину реальными практическими мерами, в том числе увеличить количество инструкторов для нашей боевой учебной миссии и оказать некоторую материальную помощь", – сказал министр.

Он отметил, что готовится постановление правительства о передаче Украине в ближайшее время тепловизоров. Кроме того, министр пообещал, что Литва "обязуется ежегодно передавать необходимое оборудование не менее чем на один миллион евро".

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Канада

Глава канадского внешнеполитического ведомства Мелани Жоли заявила, что не исключает, что ее страна будет поставлять оружие Украине из-за эскалации напряженности.

"Мы вместе с союзниками по НАТО призываем Россию прекратить наращивание войск вблизи Украины. Учитывая угрозу, которую сейчас представляет Россия, у меня была в пятницу важная встреча со всеми министрами иностранных дел НАТО, потому что Альянсу важно продемонстрировать силу, единство и решительность", – подчеркнула Жоли.

Германия

В правительстве ФРГ заявили, что помогают Украине в военной сфере и свою политику менять не будут.

Пресс-секретарь МИД ФРГ Андреа Зассе упомянула о строительстве военного госпиталя в Украине, поставке медицинского оборудования и санитарных материалов, а также о лечении раненых украинских военнослужащих, в том числе и в госпиталях Бундесвера.

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Угроза вторжения в Украину