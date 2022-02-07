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США готовят Украину к защите: подробности от Блинкена

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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7 февраля, 21:14
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Госсекретарь США рассказал об усилиях американских властей для защиты Украины
Блинкен рассказал о военной помощи США Украине
Блинкен рассказал о военной помощи США Украине / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Администрация США продолжает тесное взаимодействие с Конгрессом и с союзными странами, чтобы увеличить помощь Украине и помочь ей защищать себя от российской агрессии. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на брифинге.

"Мы продолжаем тесно работать с Конгрессом, а также с партнерами, чтобы значительно усилить помощь Украине и помочь ей подготовиться для собственной защиты", — сказал Блинкен.

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Госсекретарь США отметил, что в прошлом году США направили Киеву военную помощь на 650 миллионов долларов — это больше, чем во все предыдущие годы. Кроме того, администрация США утвердила разрешение для союзников на поставку военного оборудования американского производства. Также США усилили дополнительные силы союзников на восточном фланге НАТО.

"Мы работаем с партнерами над тем, чтобы поддержать украинскую экономику", — отметил госсекретарь США.

Блинкен добавил, что это происходит в условиях постоянной координации, которая на сегодняшний день насчитывает уже две сотни встреч и звонков за последние месяцы. Что будет дальше, зависит от президента России Владимира Путина — смотря какой путь он выберет.

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Также госсекретарь подчеркнул, что США и союзники готовы устроить для России серьезные последствия, если она продолжит агрессию. Разработан быстрый ответ, который сильно повлияет на российскую экономику, включая санкции и экспортный контроль.

Помощь и защита США

26 января в аэропорт "Борисполь" прибыла военная помощь из США. Штаты передали Украине 300 противотанковых ракетных комплексов "Джавелин". С того времени в Украину прибыл восьмой самолет с военной помощью от США. Вес груза с боеприпасами составлял 86 тонн. В общей сложности нашей стране уже передано 500 тонн боеприпасов.

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Также Украина получит вертолеты, которые ранее использовались афганскими чиновниками для бегства в соседние страны. ВСУ ожидают получить от США шесть новых вертолетов – пять Ми-17В5 и один Ми-8МТВ.

Кроме того, Белый дом подготовил несколько вариантов сдерживания России от нападения на Украину. В том числе разработан новый пакет "военной помощи" нашей стране.

Президент США Джо Байден пригрозил России быстрыми и серьезными последствиями в случае ее вторжения в Украину.

"Если Россия продолжит вторжение в Украину, Соединенные Штаты нанесут быстрые и серьезные последствия России вместе с нашими союзниками и партнерами", – говорится в заявлении Белого дома.

Также сообщалось, что в США подготовили список представителей российской элиты, близких к президенту России Владимиру Путину, к которым будут применены экономические санкции.

Это произойдет в том случае, если в Кремле будет принято решение напасть на Украину.

Угроза вторжения России

  • Россия накопила более чем 100-тысячную армию вблизи границы с Украиной. 12 января была обнародована интерактивная карта, на которой указаны все данные о скоплении российских войск на границе с Украиной, которые были выявлены западными СМИ в ноябре 2021 года.
  • Эксперты прогнозируют, что эскалация ситуации в Украине может произойти в феврале, ориентировочно в 20-х числах.
  • Есть мнение, что если Россия решит вторгнуться в Украину и выбрать кратчайший путь к столице, он будет проходить через Чернобыльскую зону отчуждения.

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