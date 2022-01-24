Залишилося недовго. Озвучено нову дату можливого нападу Путіна на Україну

Командувач ООС розповів, що Росія може атакувати з кількох напрямків

Війська РФ. Фото: колаж "Сьогодні"

Командувач Операції об'єднаних сил Олександр Павлюк заявив, що Росія може напасти на Україну 20 лютого.

Про це він сказав в інтерв'ю The Sunday Times.

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Серед різних сценаріїв ця дата зазначається як потенційна дата початку російського нападу на Україну. Справа в тому, що саме цього дня закінчуються зимові Олімпійські ігри в Китаї, на підтримку якого розраховує президент РФ Володимир Путін, і він, ймовірно, не хоче заплямувати цю подію.

Крім того, цього дня також завершуються спільні російсько-білоруські навчання поблизу українського кордону.

"Це дата, яка нас хвилює", – сказав Павлюк.

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На його думку, якщо "Росія отримає країну з потенціалом України, вона не зупиниться". Наступними будуть країни Балтії.

Павлюк також розповів, що, за даними розвідки, Росія може атакувати з кількох напрямків та захопити 8 ключових регіонів на сході України, серед яких Дніпро, Одеса та Харків.

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