Залишилося недовго. Озвучено нову дату можливого нападу Путіна на Україну

Командувач Операції об'єднаних сил Олександр Павлюк заявив, що Росія може напасти на Україну 20 лютого.
Про це він сказав в інтерв'ю The Sunday Times.
Серед різних сценаріїв ця дата зазначається як потенційна дата початку російського нападу на Україну. Справа в тому, що саме цього дня закінчуються зимові Олімпійські ігри в Китаї, на підтримку якого розраховує президент РФ Володимир Путін, і він, ймовірно, не хоче заплямувати цю подію.
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Крім того, цього дня також завершуються спільні російсько-білоруські навчання поблизу українського кордону.
"Це дата, яка нас хвилює", – сказав Павлюк.
На його думку, якщо "Росія отримає країну з потенціалом України, вона не зупиниться". Наступними будуть країни Балтії.
Павлюк також розповів, що, за даними розвідки, Росія може атакувати з кількох напрямків та захопити 8 ключових регіонів на сході України, серед яких Дніпро, Одеса та Харків.
Загроза вторгнення РФ в Україну
- У листопаді американське агентство Bloomberg, посилаючись на обізнане джерело, заявляло, що президент Росії Володимир Путін нібито готує напад на Україну у січні. Повідомлялося, що розвідка США поділилася з кількома країнами-союзницями США по НАТО в ЄС даними, які свідчать про можливу підготовку РФ до масштабного вторгнення на неокуповану територію України.
- Проте пізніше з'явилася інформація про те, що плани можливого вторгнення до нашої країни несподівано зіпсувала погода. Як зазначають чиновники в адміністрації США, м'яка зима сповільнила замерзання землі, тому Росія може відкласти напад до лютого через труднощі пересування військ, якщо воно дійсно планувалося.
- Зараз поблизу кордонів України Росія розмістила приблизно 100-тисячну армію, а днями "несподівано" розпочала нові військові навчання. ЗМІ навіть опублікували карту місць дислокації російських військ.
- Крім того, у Міністерстві закордонних справ Британії заявили, що Росія хоче привести до влади в Україні колишнього депутата Євгена Мураєва на фоні планів вторгнення в країну.