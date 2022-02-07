Проблема з постачанням зброї: Україна та Німеччина знайшли рішення

Глава МЗС розповів, як обговорював з колегою з Німеччини питання військової допомоги Україні

/ Фото: Reuters, Twitter, Колаж: Сьогодні

Україна та Німеччина знайшли потенційне рішення щодо постачання озброєння Україні. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після переговорів з главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок.

"Сьогодні ми говорили не тільки про те, що Німеччина не може зробити з тих чи інших причин, а й про те, що вона має намір зробити для підтримки України конкретно у сфері оборони та безпеки. Це була відверта розмова, у нас справді відмінні позиції, але наше завдання полягає в тому, щоб шукати рішення. Я думаю, що сьогодні ми знайшли точки дотику і проєкт рішення. Тепер чекатиму на крок німецького уряду", – сказав Кулеба на брифінгу.

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Зустріч глав МЗС

Дмитро Кулеба та Анналена Бербок зустрілися в Києві 7 лютого. Як розповів Кулеба, це був обмін думками між "друзями та партнерами, які прагнуть одного – врегулювати цей конфлікт дипломатичними засобами".

"Я цілком відповідально заявляю, що ні сьогодні під час зустрічі, ні перед цим Анналена не змушувала мене до будь-яких поступок у питанні врегулювання конфлікту", – сказав міністр.

Глава МЗС також озвучив три умови щодо врегулювання конфлікту.

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"Я поінформував Анналену, що Україна має свої "червоні лінії" і Україна від них ніколи за жодних обставин не відступить", – заявив Кулеба.

Допомога від Німеччини

6 лютого міністр оборони ФРН Крістіне Ламбрехт заявила, що жодних постачань озброєння в Україну з Німеччини не буде. Вона пояснила це тим, що допомога Україні може "спровокувати загострення".

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Канцлер Федеративної Республіки Німеччина Олаф Шольц також заявив, що у Німеччині не планують постачати зброю Україні, але спробують дипломатичним шляхом запобігти загрозі вторгнення Росії в Україну.

Перед цим посольство України в Німеччині звернулося до німецького уряду з проханням надати оборонне озброєння.

У понеділок, 7 лютого, Україна отримала офіційний лист про намір Німеччини передати Україні 5000 захисних шоломів для військових, про які було заявлено раніше.

Глава МЗС Дмитро Кулеба назвав несправедливими пояснення Німеччини щодо непостачання зброї Україні. "Ми вважаємо ці пояснення стосовно України несправедливими. Ми вважаємо, що є ширший простір для дій Німеччини, але ми маємо поважати позицію держави", – сказав він.

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