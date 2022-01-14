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Війська зайдуть під чужим прапором: CNN дізналися, як Росія розпочне бойові дії в Україні

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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14 січня, 18:19
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Є інформація, що Москва давно підготувала групу оперативників для спецоперації в Україні
У Путіна давно готовий план / Колаж "Сьогодні"
У Путіна давно готовий план / Колаж "Сьогодні"

Росія готує спецоперацію на Донбасі під чужим прапором, щоб виправдати вторгнення в Україну. Для цього вже готова група оперативників, яка почне спецоперацію.

Про це американському телеканалу CNN повідомив офіційний представник США.

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Що відомо

Джерело телеканалу повідомило, що США мають у своєму розпорядженні дані, що група оперативників навчена веденню бойових дій у міських умовах і використанню вибухових речовин для проведення актів саботажу проти сил, підконтрольних Росії.

Дані відомості співпадають з заявою Міноборони України, що російські спецслужби готують провокації проти своїх сил у спробі підставити Україну.

Представник США заявив CNN, що Росія може готуватися до вторгнення в Україну в середині січня, на початку лютого. "Російські військові планують розпочати ці дії за кілька тижнів до військового вторгнення, яке може розпочатися між серединою січня і серединою лютого", – сказав чиновник. За словами джерела, буде приблизно так, як під час анексії Криму у 2014 році.

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Радник з національної безпеки США Джейк Салліван натякнув на певні розвіддані під час брифінгу з журналістами у четвер.

"Наша розвідка отримала інформацію про те, що Росія закладає основу, щоб мати можливість сфабрикувати привід для вторгнення. Ми бачили цю виставу у 2014 році. Вони знову готують цю п'єсу, і ми матимемо додаткові подробиці про підготовку приводу, з якими ми поділимося в наступні 24 години", — сказав напередодні Салліван.

Ситуація

  • 14 січня в Україні розпочалося з інформації про те, що сайти урядових установ країні були піддані кібератаці. Заступник директора Українського інституту дослідження екстремізму Богдан Петренко вважає, що кібератака на урядові сайти свідчить про те, що Росія розпочала репетицію вторгнення в Україну.
  • Зараз поблизу кордонів України Росія розмістила приблизно 100-тисячну армію, а днями "несподівано" розпочала нові військові навчання. ЗМІ навіть опублікували карту місць дислокації російських військ.
  • Раніше повідомлялося, що найімовірніший період для вторгнення до України – друга половина січня. Нібито на цей момент закінчиться перекидання військ, плюс відбудуться переговори РФ зі США, НАТО та ОБСЄ. Але, як стало відомо The New York Times, можливий напад переноситься через… погоду.

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