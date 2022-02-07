Німеччина не схиляла Україну до поступок через російську загрозу – Кулеба

Дмитро Кулеба зустрівся з Анналеною Бербок у Києві

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Німеччина не схиляла Україну до поступок через загрозу з боку Російської Федерації.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" після зустрічі у Києві з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок.

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"Обмін думками"

"Зараз в Україні дуже популярне питання: чи примушують іноземні гості українську владу до якихось поступок? Я цілком відповідально заявляю, що ні сьогодні під час зустрічі, ні перед цим Анналена не примушувала мене до будь-яких поступок у питанні врегулювання конфлікту", – сказав Кулеба.

За його словами, це був обмін думками між "друзями та партнерами, які прагнуть одного – врегулювати цей конфлікт дипломатичними засобами".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. / Фото: Україна 24

Зброя з Німеччини

6 лютого міністр оборони ФРН Крістіна Ламбрехт заявила про те, що ніякого постачання озброєння в Україну із Німеччини не буде. Вона пояснила це тим, що допомога Україні може "спровокувати загострення".

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Перед цим посольство України у Німеччині звернулося до німецького уряду із проханням надати оборонне озброєння. Своєю чергою канцлер Федеративної Республіки Німеччина Олаф Шольц заявив, що у Німеччині не планують постачати зброю Україні, але спробують дипломатичним шляхом запобігти можливості вторгнення Росії в Україну.

Раніше Крістіна Ламбрехт пообіцяла надати Україні п'ять тисяч армійських касок.

Нагадаємо, зараз поблизу кордонів України Росія розмістила приблизно 115-тисячну армію . Міністр оборони Олексій Рєзніков заявив, що підготовки до наступу Росії на Україну немає, а формування ударних угруповань не зафіксовано.

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