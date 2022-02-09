В Украину прибыла военная помощь от британцев и США: досталось и теробороне

В аэропорт "Борисполь" прибыл самолет с военной помощью из Великобритании.
Об этом сообщил корреспондент телеканала "Украина 24" из аэропорта.
Что в самолете
Отмечается, что на борту самолета находятся военный груз и оборудование для сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины.
Далее по теме
Также там есть бронежилеты, каски и другой груз – пока не уточняется, какой.
На своей странице в Twitter министр обороны Алексей Резников поблагодарил партнеров за их "политико-дипломатическую поддержку и военную помощь".
Feb 8-9 the cargo with military-technical aid arrived to from – military goods& & equipment for the Territorial Defense Forces of @ArmedForcesUkr:bulletproof vests,helmets,etc.Thanks to our partners for their unwavering political&diplomatic support&military assistance pic.twitter.com/xZL1M5doeU— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 9, 2022
Самолет из США
Также министр отметил, что в Киев прилетел 9-й самолет с военной помощью из США. По его словам, в аэропорт "Борисполь" прибыло более 80 тонн боеприпасов.
The 9th bird from &the 2nd airfreighter of military assistance for @ArmedForcesUkr from our partners which Boryspil was received today!Well,more than 80 tones of ammo from arrived to Kyiv! Earlier we got some gifts from look at txt below @SecDef@DeptofDefensepic.twitter.com/Ggv16h1JuM— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 9, 2022
Помощь Украине
1 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия официально утвердила решение о выделении Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи.
Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Франция выделяет 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи Украине. Будет ли эта сумма поделена на транши и когда ждать первую часть, пока неизвестно.
Украина и Германия нашли потенциальное решение о поставках вооружения Украине. Перед этим посольство Украины в Германии обратилось к немецкому правительству с просьбой предоставить оборонное вооружение.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация США продолжает тесное взаимодействие с Конгрессом и союзными странами, чтобы увеличить помощь Украине.
Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Россия планирует заменить политическую власть в Украине.
"В Кремле мечтают, что здесь их будут встречать с цветами на улицах Киева, или Одессы, или Днепра, Львова. На самом деле такого не произойдет в случае полномасштабной открытой агрессии", – подчеркнул министр.
Угроза вторжения РФ в Украину
- В 2021 году РФ сосредоточила войска на границах Украины. Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов предупредил о возможном вторжении России уже в начале 2022 года.
- 3 февраля издания New York Times и Washington Post сообщили, что Россия может использовать видео, чтобы обвинить Украину в "геноциде русскоязычного населения", а также воспользоваться возмущением по поводу данного видео, чтобы оправдать свое вторжение. Другой вариант событий – чтобы главари боевиков на Донбассе "призвали Москву вмешаться".
- Также американские СМИ описали самый ужасный вариант вторжения Путина. Так, полномасштабное вторжение может повлечь за собой гибель от 25 000 до 50 000 мирных жителей, от 5000 до 25 000 военнослужащих Украины, а также от 3000 до 10 000 военнослужащих России.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вероятность нового вторжения России в Украину повышается.