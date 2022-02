В Украину прибыла военная помощь от британцев и США: досталось и теробороне

В аэропорт "Борисполь" прибыл самолет с военной помощью из Великобритании.

Об этом сообщил корреспондент телеканала "Украина 24" из аэропорта.

Отмечается, что на борту самолета находятся военный груз и оборудование для сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины.

Также там есть бронежилеты, каски и другой груз – пока не уточняется, какой.

На своей странице в Twitter министр обороны Алексей Резников поблагодарил партнеров за их "политико-дипломатическую поддержку и военную помощь".

Feb 8-9 the cargo with military-technical aid arrived to from – military goods& & equipment for the Territorial Defense Forces of @ArmedForcesUkr :bulletproof vests,helmets,etc.Thanks to our partners for their unwavering political&diplomatic support&military assistance pic.twitter.com/xZL1M5doeU

Также министр отметил, что в Киев прилетел 9-й самолет с военной помощью из США. По его словам, в аэропорт "Борисполь" прибыло более 80 тонн боеприпасов.

The 9th bird from &the 2nd airfreighter of military assistance for @ArmedForcesUkr from our partners which Boryspil was received today!Well,more than 80 tones of ammo from arrived to Kyiv! Earlier we got some gifts from look at txt below @SecDef@DeptofDefensepic.twitter.com/Ggv16h1JuM