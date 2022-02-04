Украина попросила Германию предоставить немедленную военную помощь – СМИ

Посольство Украины в Германии обратилось к немецкому правительству с просьбой предоставить оборонное вооружение. В соответствующем письме перечисляется конкретный список необходимого.
Об этом сообщает издание Süddeutsche Zeitung, ознакомившееся с документом.
По их данным, в письме есть призыв о помощи и список пожеланий. Его копию отправили также в Министерство обороны.
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"Теперь у правительства есть список желаний, который начинается словами "Боеприпасы противовоздушной и противоракетной обороны" и заканчивается "Боеприпасы для пулеметов (калибр 23 мм, 30 мм)". В частности, Украина просит "немедленной помощи в срочном приобретении" зенитно-ракетных комплексов средней дальности, противодронного оружия, переносных зенитно-ракетных комплексов, электронных систем слежения, а также приборов ночного видения и камер наблюдения", – говорится в сообщении издания.
Кроме того, в списке есть транспортные средства "с повышенной противоминной защитой" и работы по обезвреживанию взрывных устройств, а также системы дистанционного подрыва.
Также Украина просит:
- цифровые радиостанции;
- радиолокационные станции;
- разведывательные станции;
- подводные локаторы;
- машины скорой помощи;
- противоснайперские системы;
- противоминные системы.
Киев просит рассмотреть эту заявку как можно скорее из-за чрезвычайно напряженной ситуации с безопасностью и угрозы российской агрессии.
Каски вместо летального вооружения
- Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт пообещала предоставить Украине пять тысяч армейских касок.
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