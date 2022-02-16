Зеленський: Ми не бачимо відведення військ РФ від України

Президент України заявив, що коли відведення справді почнеться, про це знатимуть усі

/ Фото: Reuters, Офіційний сайт президента України, Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський прокоментував повідомлення з Росії про те, що вона відводить частину своїх військ від кордону.

"Чесно кажучи, ми реагуємо на ту реальність, яка у нас є, і ми поки що не бачимо жодного відступу. Ми щойно почули про це", — сказав він у коментарі BBC.

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Зеленський наголосив, що "всі нормальні люди очікують на деескалацію".

"Щодо загрози, я багато разів говорив, що ми спокійно ставимося до будь-яких загроз, тому що пам'ятаємо, що все це почалося не вчора. Це відбувається вже багато років", — зауважив він.

Також президент заявив, що коли війська виведуть, це побачать усі, а не лише військові чи розвідка, проте поки що це залишається просто заявами.

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Відведення військ РФ

Росія заявила, що відводить частину військ від кордонів з Україною після того, як кілька місяців збирала там більш ніж 100-тисячну армію.

Згідно з повідомленням, Південний та Західний військові округи Російської Федерації розпочали повернення військ у місця дислокації після навчань, оскільки підрозділи виконали свої завдання.

До Південного та Західного військових округів відносяться серед іншого Воронезька, Курська, Ростовська та Брянська області, що межують з Україною. У цих областях раніше неодноразово відзначалося накопичення військ Росії.

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Глава МЗС РФ Сергій Лавров наголосив, що Росія завершила заплановані навчання, а заяви Заходу про вторгнення в Україну назвав "інформаційним тероризмом".

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков зазначив, що жодної новизни у тому, що відбувається немає, оскільки після навчань війська завжди прямують до місць постійної дислокації.

Розвідка НАТО поки що не підтверджує факту відведення російських військ від кордонів України, про який заявив офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков.

Загроза вторгнення Росії