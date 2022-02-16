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Білий дім: Атака на Україну може розпочатися будь-якої миті

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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16 лютого, 21:26
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У Вашингтоні попередили про провокації на Донбасі
У Білому домі не помітили відведення військ РФ від кордону України / Колаж "Сьогодні"
У Білому домі не помітили відведення військ РФ від кордону України / Колаж "Сьогодні"

Ранок 16 лютого не приніс полегшення Вашингтону у зв'язку з тим, що сталося на цей момент у Східній Європі. "Ми підійшли до того моменту, коли, на нашу думку, атака може початися будь-якої миті", – заявила прессекретар Білого дому Джен Псакі, вийшовши до преси.

Про це повідомив американський телеканал CNN.

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Заява

Представниця Білого дому заявила, що вікно для потенційного нападу Росії на Україну залишається відкритим, і попередила, що сфабрикованим приводом для вторгнення можуть бути повідомлення, подібні до тих, що були в середу про масові поховання на Донбасі.

"Всі повинні тримати вухо гостро щодо відео з того регіону, що з'являються в російських ЗМІ", – наголосила Псакі.

"Є те, що Росія каже і що Росія робить. Війська, як і раніше, загрозливо зосереджені на кордоні", – сказала Псакі. Вона зазначила, що США зараз працюють над тим, щоб домогтися скорочення військ на кордоні з Україною, що "піддається перевірці".

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"Двері для дипломатії, як і раніше, відчинені", – запевнила представник адміністрації президента США.

Обстановка

  • Служба зовнішньої розвідки Естонії дійшла висновку, що Росія буде готова розпочати повномасштабну військову операцію проти України у другій половині лютого.
  • Міністерство оборони Російської Федерації опублікувало відео, на якому видно пересування військ із окупованого Криму. Проте скільки одиниць військової техніки вивели, тримається у секреті.
  • Розвідка НАТО поки що не підтверджує факту відведення російських військ від кордонів України, про що заявив офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков.
  • Президент США Джозеф Байден 15 лютого заявив , що у разі нападу Москви на Україну Росія заплатить високу ціну.
  • 16 грудня президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким затвердив Стратегію держбезпеки України. У цьому державному документі Росія вказана як загроза безпеці нашій країні.

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