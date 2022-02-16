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Розвідка Естонії назвала нову дату вторгнення РФ в Україну

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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16 лютого, 17:30
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За даними спецслужб, до нашої країни підтягнуто значну кількість боєприпасів
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Небезпека вторгнення російської армії на територію України досі не минула. Тепер Служба зовнішньої розвідки Естонії дійшла висновку, що Росія буде готова розпочати повномасштабну військову операцію проти України з другої половини лютого.

Така оцінка з'явилася на сайті оборонного відомства Естонії.

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Що відомо

"За нашою оцінкою, російські збройні сили готові розпочати повномасштабну військову операцію проти України з другої половини лютого. Після досягнення військової готовності для початку операції потрібне лише політичне рішення", — повідомляє естонська розвідка.

З цією метою восени 2021 року і цієї зими Росія мобілізувала 150 000 військових на кордоні з Україною, розгорнувши тут свої частини та техніку з усіх своїх військових округів, включаючи Далекий Схід, та всіх дванадцяти армій. "Розміщення російських військ уздовж кордону з Україною є найбільшим нарощуванням військової сили Росії за останні 30 років", — вказується в аналізі.

Біля кордону України зосереджено:

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  • три мотострілкові дивізії;
  • одна повітряно-десантна дивізія;
  • одна бригада морської піхоти;
  • більше 60 мотострілкових та танкових батальйонів;
  • близько десяти ракетних дивізіонів "Іскандер";
  • понад 30 артилерійських та реактивних артилерійських дивізіонів.

Росія організувала повне матеріально-технічне забезпечення цих силових угруповань, підтягнувши додаткові підрозділи управління та тилу, а також значну кількість боєприпасів.

Загроза всій Європі

В Естонії вважають, що війна в Україні не становить безпосередньої загрози для країни або загалом для НАТО. Однак політичний і військовий тиск Росії на країни Балтії в довгостроковій перспективі може посилитися, якщо Росія досягне дипломатичного та військового успіху в питанні України.

"Навіть якщо керівництво Росії вдасться переконати утриматися від військової агресії, Естонія та інші західні країни мають бути готовими до більш тривалого військового тиску з боку Росії прямі загрози війни стали невід'ємною частиною зовнішньої політики путінської Росії за останній рік", — йдеться у повідомленні.

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Обстановка

  • Британські ЗМІ повідомляли, що атака на Україну розпочнеться у ніч на 16 лютого зі шквального вогню з повітря по військових та урядових центрах управління та контролю Києва. Лише після цього російські танки перейдуть кордон. Цього, на щастя, не сталося.
  • За кілька годин до початку прогнозованого нападу президент США Джозеф Байден зробив звернення до нації, у якому жорстко попередив Москву про наслідки такого нападу.
  • При цьому розвідка НАТО поки що не підтверджує факту відведення російських військ від кордонів України, про що заявив офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков уранці 15 лютого.

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