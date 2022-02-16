Розвідка США: Армія Росії вторгнеться через річку Прип'ять

На території Білорусі збудували міст, який веде до України

Зі супутників помітили наведення нового понтонного мосту через Прип'ять / Колаж "Сьогодні"

Супутники американської розвідки зафіксували, як на території Білорусі за кілька кілометрів від кордону України з'явився понтонний міст, яким може піти військова техніка. Переправу через річку Прип'ять звели протягом двох останніх днів.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

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Що відомо

"Росія будує мости, польові шпиталі, різноманітну допоміжну інфраструктуру. Ось чому ми насправді не сприймаємо всерйоз їхні заяви про деескалацію" , – сказало журналістам одне джерело.

Три поінформовані джерела повідомили CNN, що спецслужби західних країн уважно стежать за будівництвом допоміжної інфраструктури поблизу кордонів України.

"І нова дорога, і міст через річку Прип'ять на півдні Білорусі знаходяться менш ніж за чотири милі від кордону і можуть бути використані російськими військами, які зараз перебувають у Білорусі, для руху на Київ. На супутникових знімках Maxar і Planet видно, як виглядає понтонний міст, що з'явився практично за ніч на вівторок", – розповів інформатор.

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Неясно, чи будують міст російські війська чи Білорусь. Також біля нього поки що не помічено скупчення військової техніки.

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