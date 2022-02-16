Розвідка США: Армія Росії вторгнеться через річку Прип'ять

Супутники американської розвідки зафіксували, як на території Білорусі за кілька кілометрів від кордону України з'явився понтонний міст, яким може піти військова техніка. Переправу через річку Прип'ять звели протягом двох останніх днів.
Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Що відомо
"Росія будує мости, польові шпиталі, різноманітну допоміжну інфраструктуру. Ось чому ми насправді не сприймаємо всерйоз їхні заяви про деескалацію" , – сказало журналістам одне джерело.
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Три поінформовані джерела повідомили CNN, що спецслужби західних країн уважно стежать за будівництвом допоміжної інфраструктури поблизу кордонів України.
"І нова дорога, і міст через річку Прип'ять на півдні Білорусі знаходяться менш ніж за чотири милі від кордону і можуть бути використані російськими військами, які зараз перебувають у Білорусі, для руху на Київ. На супутникових знімках Maxar і Planet видно, як виглядає понтонний міст, що з'явився практично за ніч на вівторок", – розповів інформатор.
Неясно, чи будують міст російські війська чи Білорусь. Також біля нього поки що не помічено скупчення військової техніки.
Обстановка
- На тлі військової загрози, що зберігається, з боку Росії всій Східній Європі уряд Великобританії ухвалив рішення про збільшення своїх військ в Естонії та про перекидання туди додаткової військової техніки.
- 16 лютого прессекретар Білого дому Джен Псакі заявила, що вони не мають даних, що підтверджують заяви з Москви про відведення військ від кордонів України.
- Днем раніше розвідка НАТО не могла підтвердити факт відведення російських військ від кордонів України, про що заявив офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков уранці 15 лютого.
- Служба зовнішньої розвідки Естонії дійшла висновку, що Росія готова розпочати повномасштабну військову операцію проти України з другої половини лютого.