Белый дом: Атака на Украину может начаться в любой момент

Утро 16 февраля не принесло облегчение Вашингтону в связи с тем, что произошло к этому моменту в Восточной Европе. "Мы подошли к тому моменту, когда, по нашему мнению, атака может начаться в любой момент", — заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, выйдя к прессе.
Об этом сообщил американский телеканал CNN.
Заявление
Представительница Белого дома заявила, что окно для потенциального нападения России на Украину остается открытым, и предупредила, что сфабрикованным предлогом для вторжения могут быть сообщения, подобные тем, что были в среду о массовых захоронениях на Донбассе.
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"Все должны держать ухо востро в отношении видео из того региона, появляющихся в российских СМИ", – отметила Псаки.
"Есть то, что Россия говорит и что Россия делает. Войска по-прежнему угрожающе сосредоточены на границе", — сказала Псаки. Она отметила, что США сейчас работают над тем, чтобы добиться "поддающегося проверке сокращения войск на границе с Украиной".
"Дверь для дипломатии по-прежнему открыта", – заверила представитель администрации президента США.
Обстановка
- Служба внешней разведки Эстонии пришла к заключению, что Россия будет готова начать полномасштабную военную операцию против Украины со второй половины февраля.
- Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видео, на котором видно передвижение войск из оккупированного Крыма. Однако сколько единиц военной техники вывели, держится в секрете.
- Разведка НАТО пока не подтверждает факта отвода российских войск от границ Украины, о котором заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
- Президент США Джозеф Байден 15 февраля заявил, что в случае нападения Москвы на Украину Россия заплатит высокую цену.
- 16 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому утвердил Стратегию госбезопасности Украины. В этом государственном документе Россия указана как угроза безопасности нашей стране.