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Белый дом: Атака на Украину может начаться в любой момент

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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16 февраля, 21:26
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В Вашингтоне предупредили о провокациях на Донбассе
В Белом доме не заметили отвода войск РФ от границы Украины / Коллаж "Сегодня"
В Белом доме не заметили отвода войск РФ от границы Украины / Коллаж "Сегодня"

Утро 16 февраля не принесло облегчение Вашингтону в связи с тем, что произошло к этому моменту в Восточной Европе. "Мы подошли к тому моменту, когда, по нашему мнению, атака может начаться в любой момент", — заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, выйдя к прессе.

Об этом сообщил американский телеканал CNN.

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Представительница Белого дома заявила, что окно для потенциального нападения России на Украину остается открытым, и предупредила, что сфабрикованным предлогом для вторжения могут быть сообщения, подобные тем, что были в среду о массовых захоронениях на Донбассе.

"Все должны держать ухо востро в отношении видео из того региона, появляющихся в российских СМИ", – отметила Псаки.

"Есть то, что Россия говорит и что Россия делает. Войска по-прежнему угрожающе сосредоточены на границе", — сказала Псаки. Она отметила, что США сейчас работают над тем, чтобы добиться "поддающегося проверке сокращения войск на границе с Украиной".

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"Дверь для дипломатии по-прежнему открыта", – заверила представитель администрации президента США.

Обстановка

  • Служба внешней разведки Эстонии пришла к заключению, что Россия будет готова начать полномасштабную военную операцию против Украины со второй половины февраля.
  • Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видео, на котором видно передвижение войск из оккупированного Крыма. Однако сколько единиц военной техники вывели, держится в секрете.
  • Разведка НАТО пока не подтверждает факта отвода российских войск от границ Украины, о котором заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
  • Президент США Джозеф Байден 15 февраля заявил, что в случае нападения Москвы на Украину Россия заплатит высокую цену.
  • 16 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому утвердил Стратегию госбезопасности Украины. В этом государственном документе Россия указана как угроза безопасности нашей стране.

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