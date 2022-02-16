Белый дом: Атака на Украину может начаться в любой момент

В Вашингтоне предупредили о провокациях на Донбассе

В Белом доме не заметили отвода войск РФ от границы Украины / Коллаж "Сегодня"

Утро 16 февраля не принесло облегчение Вашингтону в связи с тем, что произошло к этому моменту в Восточной Европе. "Мы подошли к тому моменту, когда, по нашему мнению, атака может начаться в любой момент", — заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, выйдя к прессе.

Об этом сообщил американский телеканал CNN.

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Представительница Белого дома заявила, что окно для потенциального нападения России на Украину остается открытым, и предупредила, что сфабрикованным предлогом для вторжения могут быть сообщения, подобные тем, что были в среду о массовых захоронениях на Донбассе.

"Все должны держать ухо востро в отношении видео из того региона, появляющихся в российских СМИ", – отметила Псаки.

"Есть то, что Россия говорит и что Россия делает. Войска по-прежнему угрожающе сосредоточены на границе", — сказала Псаки. Она отметила, что США сейчас работают над тем, чтобы добиться "поддающегося проверке сокращения войск на границе с Украиной".

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"Дверь для дипломатии по-прежнему открыта", – заверила представитель администрации президента США.

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