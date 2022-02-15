Байден: "Вторжение возможно!"

Американский президент заверил, что в случае вторжения России в Украину НАТО будет усиливаться в Европе

Президент США поддержал Украину / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Американский президент призвал в очередной раз своих граждан покинуть Украину в своем обращении к нации из Белого Дома. Джозеф Байден признал, что вторжение российских войск в Украину возможно и заверил, что мир объединится вокруг Украины.

"Если Россия пойдет вперед, мы с союзниками будем предпринимать меры", – заявил глава Белого дома.

Реклама

Обращение к нации

"Идется не только про Россию и Украину. Идется про защиту того, во что мы верим – в защиту свободы, в защиту права стран самим выбирать свою судьбу. Принцип, что страны не могут силой менять границы своих соседей... Если Россия пойдет вперед, мы соберем мир для того, чтобы противостоять агрессии", – заверил Байден.

Ответ будет в санкциях.

"США и союзники готовы включить мощные санкции. Даже те, которые не были применены в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым. Мы будем давить на основные индустрии России, давить на финансовый сектор. Мы готовы это сделать мгновенно, как только Россия сделает эти шаги (нападет на Украину – Ред.). Это уничтожит возможности России для конкуренции", – отметил американский лидер.

Реклама

Байден заявил, что если будет вторжение, то проект газопровода "Северный поток – 2" "не состоится".

НАТО

Американский лидер заверил Украину в поддержке и пригрозил Москве увеличением военного присутствия в Европе.

"Мы также поддержим Украину через оборонное поставки. делимся разведывательной информацией, проводим учения. Не обманывайте себя! США будут защищать территорию НАТО. Потому что нападение на одну из стран НАТО – нападение на всех. Статья 5 Альянса является священной. Штаты уже отправили военных для того, чтобы укрепить восточный фланг НАТО. Наши союзники также усиливают свои оборонные возможности", – заявил Байден.

Реклама

Обстановка

Заявление президент США сделал на фоне сообщений британских СМИ, что атака на Украину начнется в ночь на 16 февраля. Со ссылкой на американскую разведку The Sun и The Mirror сообщили, что в первую очередь шквальным огнем с воздуха будут подвергнуты военные и правительственные центры управления и контроля Киева. Лишь после этого российские танки перейдут границу.