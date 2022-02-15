Власть
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
Кибератака на ВСУ и банки Кибератака на ВСУ и банки ⚡ Война с РФ ⛔ Признание "ЛДНР" Россией Олимпиада 2022 Олимпиада 2022
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Власть События

Байден: "Вторжение возможно!"

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
15 февраля, 22:36
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Американский президент заверил, что в случае вторжения России в Украину НАТО будет усиливаться в Европе
Президент США поддержал Украину / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
Президент США поддержал Украину / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Американский президент призвал в очередной раз своих граждан покинуть Украину в своем обращении к нации из Белого Дома. Джозеф Байден признал, что вторжение российских войск в Украину возможно и заверил, что мир объединится вокруг Украины.

"Если Россия пойдет вперед, мы с союзниками будем предпринимать меры", – заявил глава Белого дома.

Реклама

Обращение к нации

"Идется не только про Россию и Украину. Идется про защиту того, во что мы верим – в защиту свободы, в защиту права стран самим выбирать свою судьбу. Принцип, что страны не могут силой менять границы своих соседей... Если Россия пойдет вперед, мы соберем мир для того, чтобы противостоять агрессии", – заверил Байден.

Ответ будет в санкциях.

"США и союзники готовы включить мощные санкции. Даже те, которые не были применены в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым. Мы будем давить на основные индустрии России, давить на финансовый сектор. Мы готовы это сделать мгновенно, как только Россия сделает эти шаги (нападет на Украину – Ред.). Это уничтожит возможности России для конкуренции", – отметил американский лидер.

Реклама

Байден заявил, что если будет вторжение, то проект газопровода "Северный поток – 2" "не состоится".

НАТО

Американский лидер заверил Украину в поддержке и пригрозил Москве увеличением военного присутствия в Европе.

"Мы также поддержим Украину через оборонное поставки. делимся разведывательной информацией, проводим учения. Не обманывайте себя! США будут защищать территорию НАТО. Потому что нападение на одну из стран НАТО – нападение на всех. Статья 5 Альянса является священной. Штаты уже отправили военных для того, чтобы укрепить восточный фланг НАТО. Наши союзники также усиливают свои оборонные возможности", – заявил Байден.

Реклама

Обстановка

Заявление президент США сделал на фоне сообщений британских СМИ, что атака на Украину начнется в ночь на 16 февраля. Со ссылкой на американскую разведку The Sun и The Mirror сообщили, что в первую очередь шквальным огнем с воздуха будут подвергнуты военные и правительственные центры управления и контроля Киева. Лишь после этого российские танки перейдут границу.

В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Авторы проекта "Власть"
Наши авторы
Богдан Приходько Отмена войны или дым в глаза. Чего ждать Украине после заявлений Москвы об отводе войск Богдан Приходько · Ведущий редактор Власть Сегодня
Богдан Аминов Первый документ за два года, прямые переговоры и решение покончить с Минском – итоги "нормандской встречи" в Париже Богдан Аминов · Product Lead Дивизиона политического контента
Анна Ткаченко Крутой разворот или уловка для врага: как следует воспринимать слова Пристайко об отказе от НАТО Анна Ткаченко · Ведущий редактор Власть Сегодня
Творческая команда
VIP-новости
ТОП публикаций
Сергей Мартынец

Сергей Мартынец

Выпускающий Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Все новости
Мир
Показать еще
ТОП публикаций
Наталья Магдык

Наталья Магдык

Редактор раздела Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Эксклюзив "Власти"
Больше эксклюзивов
Все новости
Деньги
Показать еще
ТОП публикаций
Мария Дмитренко

Мария Дмитренко

Редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Стиль жизни
Больше о личном
Все новости
No Stress
Показать еще
ТОП публикаций
Ирина Ковальчук

Ирина Ковальчук

Редактор раздела Мир

 Смотреть все статьи
Разборы: просто о важном
Больше разборов
Все новости
Украина
Показать еще
Все новости
Последние новости
Показать еще
Опрос КМИС, 28-31 января 2022
Рейтинги партий
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
25,2%
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,4%
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
12,6%
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9%
5
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
8,7%
6
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
5,3%
7
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
4,8%
8
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
3,2%
9
Голос Голос
2,3%
10
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,2%
Подробнее
Doodle Сегодня
15 февраля. Гульельмо Маркони. Ровно сто лет назад в этот день начались регулярные трансляции радиопередач из графства Эссекс (Англия), что стало возможным благодаря открытиям нобелианта из Италии...
История дня - за минуту
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Опрос КМИС, 28-31 ЯНВАРЯ 2022
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
26,0%
2
Порошенко Порошенко
24,2%
3
Тимошенко Тимошенко
10,3%
4
Разумков Разумков
8,2%
5
Бойко Бойко
7%
6
Мураев Мураев
7%
7
Смешко Смешко
5,4%
Анализ ситуации
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.54

Российский рубль (₽)

0.3737

Евро (€)

32.33

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Коронавирус за неделю

230 627

заболело за неделю в Украине

-6%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять