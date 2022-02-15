Россия не отводит войска от границы Украины — Столтенберг

Разведка НАТО пока не подтверждает факта отвода российских войск от границ Украины, о чем заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков утром 15 февраля. Про реальную картину рассказал генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе перед встречей министров обороны стран-членов Альянса.
Что реально происходит
"Признаков деэскалации вокруг Украины в связи с началом отвода российских войск пока нет.
В последние недели наблюдаем обратное — продолжающееся наращивание российских сил и вооружений близ украинской границы, что позволило бы России продвинуться на территорию Украины", — заявил Столтенберг.
Генсек НАТО отметил, что сам по себе отвод войск "не означает настоящую деэскалацию": если российские силы и покинут позиции рядом с украинской границей, они могут оставить там военное снаряжение. Это позволит российским военным в случае необходимости вернуться на прежние позиции, считает генсек НАТО.
Обстановка
- Британское издание The Sun со ссылкой на разведку США сообщает, что Россия намерена вторгнуться в Украину завтра, 16 февраля в 02.00 по киевскому времени.
- Ранее американское агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на свои источники, что вторжение может начаться уже 16 февраля.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по телефону обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем созданный РФ кризис безопасности.
- Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что ситуация нагнетается, и вторжение маловероятно.