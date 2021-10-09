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Выгонят из Рады? Арахамия и Разумков повздорили о депутатском мандате экс-спикера

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
9 октября, 00:06
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Чтобы получить ответ, Дмитрию Разумкову пришлось несколько раз задать вопрос о своем депутатском будущем

У народного депутата Дмитрия Разумкова, которого 7 октября лишили поста спикера Верховной Рады, могут еще и мандат отобрать.

От ответа на соответствующий вопрос несколько раз уклонялся во время ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Однако в конечном итоге все же выдал, при каких условиях у Разумкова отберут мандат.

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"Вы будете мандат у меня забирать? Вы лично", – спросил Разумков однопартийца.

"Я не забираю у вас мандат. Все будет зависеть от того, какое у вас будет политическое будущее. Если вы пришли со "Слугой народа", а потом...", – ответил, улыбаясь, Арахамия, намекая на возможность создания Разумковым своей политической партии.

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Вопрос о формировании Разумковым партии также поднимался несколько раз, однако Дмитрий Александрович также сохранил интригу.

    Как развивались события

    • 7 октября Верховная Рада отправила в отставку Дмитрия Разумкова с должности главы парламента. За его отставку проголосовали 284 народных депутата.
    • 4 октября "слуги народа" подали в парламент подписные листы приблизительно с 200 подписями народных депутатов, запустив процедуру снятия Разумкова с должности.
    • "Слуги народа" хотела снять спикера на прошлой неделе, но Разумков заявил, что будет идти строго по Регламенту, с соблюдением всех процедур.
    • 8 октября Верховная Рада назначила новым спикером Руслана Стефанчука, который до этого занимал должность первого вице-спикера.
    • А вот председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко пока повышения не получил – парламент завершил заседание так и не проголосовав за назначение нового вице-спикера.

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