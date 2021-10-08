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Разумков – проигнорировал: кто не поддержал назначение Стефанчука

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
8 октября, 12:41
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Из всех слуг народа лишь один депутаты высказался против назначения нового главы парламента
Но не все были в восторге от кандидатуры Стефанчук. Коллаж "Сегодня"
Но не все были в восторге от кандидатуры Стефанчук. Коллаж "Сегодня"

Руслан Стефанчук назначен новым главой Верховной Рады. Из всех присутствующих в зале были лишь три депутата, которые были против его назначения.

Об этом свидетельствуют данные голосования на сайте парламента.

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Любопытно, что из фракции "Слуга народа" нашелся лишь один "отступник" – нардеп Артем Дмитрук проголосовал "против".

Еще двое депутатов, которые не хотели назначения Стефанчука – Сергей Власенко ("Батькивщина") и Евгений Шевченко (внефракционный).

А вот уже бывший спикер Дмитрий Разумков вообще отсутствовал в зале. Однако, как сообщил в Telegram нардеп Алексей Гончаренко, экс-спикеру еще просто не сделали карточку для голосования.

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Перестановки в Раде

  • 7 октября 284 народных депутата проголосовали за увольнение Дмитрия Разумкова с должности спикера. Любопытно, что его отставку поддержали и депутаты "Батькивщины". Сам политик выступил с пламенной речью, в которой напомнил депутатам, с чем они шли на выборы и что обещали людям в 2019 году, а также о принципах демократии, которые больше не работают в парламенте.
  • Главным кандидатом на замену изначально назывался именно Стефанчук. Читайте подробней в нашей статье, почему именно его хотели видеть спикером ВР.
  • Также ожидается, что глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко будет назначен первым вице-спикером парламента – должность, которую занимал Стефанчук.

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