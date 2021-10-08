Разумков – проигнорировал: кто не поддержал назначение Стефанчука

Из всех слуг народа лишь один депутаты высказался против назначения нового главы парламента

Но не все были в восторге от кандидатуры Стефанчук. Коллаж "Сегодня"

Руслан Стефанчук назначен новым главой Верховной Рады. Из всех присутствующих в зале были лишь три депутата, которые были против его назначения.

Об этом свидетельствуют данные голосования на сайте парламента.

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Любопытно, что из фракции "Слуга народа" нашелся лишь один "отступник" – нардеп Артем Дмитрук проголосовал "против".

Еще двое депутатов, которые не хотели назначения Стефанчука – Сергей Власенко ("Батькивщина") и Евгений Шевченко (внефракционный).

А вот уже бывший спикер Дмитрий Разумков вообще отсутствовал в зале. Однако, как сообщил в Telegram нардеп Алексей Гончаренко, экс-спикеру еще просто не сделали карточку для голосования.

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