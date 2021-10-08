Корниенко не успели сделать вице-спикером: не хватило депутатов в Раде

Сегодня депутаты Верховной Рады успели сделать Руслана Стефанчука своим спикером. А вот председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко пока повышения не получил – парламент завершил заседание так и не проголосовав за назначение нового вице-спикера.
Как это было
Руслан Стефанчук хотел дать слово Корниенко, однако депутаты начали активно высказывать пожелание разойтись по домам. Евгения Кравчук даже стала очень активно жестикулировать руками, пытаясь донести новому спикеру, что на сегодня с них работы уже было достаточно. Тогда Стефанчук поставил на голосование вопрос о закрытии заседания, и депутаты это решение дружно поддержали.
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Официальная версия
Пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук объяснила быстрое завершение работы нардепов.
"Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук закрыл пленарное заседание парламента. Такое предложение было внесено народными депутатами и поддержано представителями большинства фракций и групп. Это обусловлено необходимостью участия депутатов в официальных мероприятиях и через заранее запланированные командировки и визиты, в том числе зарубежные. В частности, народные депутаты отбыли или планируют отбыть на заседание Парламентской ассамблеи НАТО, Межпарламентского союза, а также на многочисленные мероприятия в округах", – говорится на телеграм-канале Палийчук.
Рассмотрение вопроса о назначении Корниенко вице-спикером парламента перенесли на следующую пленарную неделю, на 19 октября.
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Перестановки в Раде
- 7 октября 284 народных депутата проголосовали за увольнение Дмитрия Разумкова с должности спикера. Любопытно, что его отставку поддержали и депутаты "Батькивщины". Сам политик выступил с пламенной речью, в которой напомнил депутатам, с чем они шли на выборы и что обещали людям в 2019 году, а также о принципах демократии, которые больше не работают в парламенте.
- Главным кандидатом на замену изначально назывался именно Стефанчук. Читайте подробней в нашей статье, почему именно его хотели видеть спикером ВР.
- Также ожидается, что глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко будет назначен первым вице-спикером парламента – должность, которую занимал Стефанчук.