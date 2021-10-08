Власть
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚡ Смерть нардепа Полякова ⛔ Разумкова уволили 👊 Нападение в "Укрэксимбанке" 🍿 Дело Труханова
СЕГОДНЯ Власть События

Корниенко не успели сделать вице-спикером: не хватило депутатов в Раде

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
8 октября, 18:41
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Нардепы так спешили в НАТО и на округа, что оставили председателя партии "Слуга народа" на 19 октября
Дружно все собрались и ушли... на округа, а Корниенко подождет до 19 октября / Коллаж "Сегодня"
Дружно все собрались и ушли... на округа, а Корниенко подождет до 19 октября / Коллаж "Сегодня"

Сегодня депутаты Верховной Рады успели сделать Руслана Стефанчука своим спикером. А вот председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко пока повышения не получил – парламент завершил заседание так и не проголосовав за назначение нового вице-спикера.

Читайте также:

Реклама

Как это было

Руслан Стефанчук хотел дать слово Корниенко, однако депутаты начали активно высказывать пожелание разойтись по домам. Евгения Кравчук даже стала очень активно жестикулировать руками, пытаясь донести новому спикеру, что на сегодня с них работы уже было достаточно. Тогда Стефанчук поставил на голосование вопрос о закрытии заседания, и депутаты это решение дружно поддержали.

Евгения Кравчук была однозначна в своих жестах – пора домой
Евгения Кравчук была однозначна в своих жестах – пора домой

Официальная версия

Пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук объяснила быстрое завершение работы нардепов.

Реклама

"Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук закрыл пленарное заседание парламента. Такое предложение было внесено народными депутатами и поддержано представителями большинства фракций и групп. Это обусловлено необходимостью участия депутатов в официальных мероприятиях и через заранее запланированные командировки и визиты, в том числе зарубежные. В частности, народные депутаты отбыли или планируют отбыть на заседание Парламентской ассамблеи НАТО, Межпарламентского союза, а также на многочисленные мероприятия в округах", – говорится на телеграм-канале Палийчук.

Рассмотрение вопроса о назначении Корниенко вице-спикером парламента перенесли на следующую пленарную неделю, на 19 октября.

Читайте также:

Реклама

Перестановки в Раде

  • 7 октября 284 народных депутата проголосовали за увольнение Дмитрия Разумкова с должности спикера. Любопытно, что его отставку поддержали и депутаты "Батькивщины". Сам политик выступил с пламенной речью, в которой напомнил депутатам, с чем они шли на выборы и что обещали людям в 2019 году, а также о принципах демократии, которые больше не работают в парламенте.
  • Главным кандидатом на замену изначально назывался именно Стефанчук. Читайте подробней в нашей статье, почему именно его хотели видеть спикером ВР.
  • Также ожидается, что глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко будет назначен первым вице-спикером парламента – должность, которую занимал Стефанчук.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные за 24 часа
Дашборд
В тренде
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦
Опрос
Обменка
Курс гривни Сегодня
$

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.33

Российский рубль (₽)

0.3661

Евро (€)

30.44

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо Сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
31,08
29,85
27,40
18,20
31,29
31,09
29,59
18,38
34,29
31,50
30,22
17,98
34,50
31,50
30,22
18,97
34,50
31,50
30,22
18,98
34,59
30,60
27,70
18,28
34,97
31,50
33,97
18,73
-
30,91
28,45
17,86
Короновирус за неделю

78 592

заболело за неделю в Украине

+41%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять