Корнієнко не встигли зробити віце-спікером: не вистачило депутатів в Раді

Сьогодні депутати Верховної Ради встигли зробити Руслана Стефанчука своїм спікером. А ось голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко поки підвищення не отримав – парламент завершив засідання так і не проголосувавши за призначення нового віце-спікера.
Як це було
Руслан Стефанчук хотів дати слово Корнієнко. Однак депутати почали активно висловлювати побажання розійтися по домівках. Євгенія Кравчук навіть стала дуже активно жестикулювати руками, намагаючись донести новому спікеру, що на сьогодні з них роботи вже було достатньо. Тоді Стефанчук поставив на голосування питання про закриття засідання, і депутати це рішення дружно підтримали.
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Офіційна версія
Прес-секретар "Слуги народу" Юлія Палійчук пояснила швидке завершення роботи нардепів.
"Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук закрив пленарне засідання парламенту. Така пропозиція була внесена народними депутатами та підтримана представниками більшості фракцій і груп. Це зумовлено необхідністю участі депутатів в офіційних заходах та через заздалегідь заплановані відрядження й візити, у тому числі закордонні. Зокрема, народні депутати відбули або планують відбути на засідання Парламентської асамблеї НАТО, Міжпарламентського союзу, а також на численні заходи в округах", – йдеться на телеграм-каналі Палійчук .
Розгляд питання про призначення Корнієнка віце-спікером парламенту перенесли на наступний пленарний тиждень, на 19 жовтня.
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Перестановки в Раді
- 7 жовтня 284 народних депутати проголосували за звільнення Дмитра Разумкова з посади спікера. Цікаво, що його відставку підтримали і депутати "Батьківщини". Сам політик виступив із полум'яною промовою, в якій нагадав депутатам, з чим вони йшли на вибори і що обіцяли людям в 2019 році, а також про принципи демократії, які більше не працюють в парламенті.
- Головним кандидатом на заміну спочатку називався саме Стефанчук. Читайте детальніше в нашій статті, чому саме його хотіли бачити спікером ВР.
- Також очікується, що глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко буде призначений першим віцеспікером парламенту – посада, яку обіймав Стефанчук.