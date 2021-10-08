Корнієнко не встигли зробити віце-спікером: не вистачило депутатів в Раді

Нардепи так поспішали в НАТО і на округи, що залишили питання голови партії "Слуга народу" на 19 жовтня

Дружно всі зібралися і пішли... на округи, а Корнієнко почекає до 19 жовтня / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні депутати Верховної Ради встигли зробити Руслана Стефанчука своїм спікером. А ось голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко поки підвищення не отримав – парламент завершив засідання так і не проголосувавши за призначення нового віце-спікера.

Реклама

Як це було

Руслан Стефанчук хотів дати слово Корнієнко. Однак депутати почали активно висловлювати побажання розійтися по домівках. Євгенія Кравчук навіть стала дуже активно жестикулювати руками, намагаючись донести новому спікеру, що на сьогодні з них роботи вже було достатньо. Тоді Стефанчук поставив на голосування питання про закриття засідання, і депутати це рішення дружно підтримали.

Євгенія Кравчук була однозначна в своїх жестах – пора додому

Офіційна версія

Прес-секретар "Слуги народу" Юлія Палійчук пояснила швидке завершення роботи нардепів.

Реклама

"Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук закрив пленарне засідання парламенту. Така пропозиція була внесена народними депутатами та підтримана представниками більшості фракцій і груп. Це зумовлено необхідністю участі депутатів в офіційних заходах та через заздалегідь заплановані відрядження й візити, у тому числі закордонні. Зокрема, народні депутати відбули або планують відбути на засідання Парламентської асамблеї НАТО, Міжпарламентського союзу, а також на численні заходи в округах", – йдеться на телеграм-каналі Палійчук .

Розгляд питання про призначення Корнієнка віце-спікером парламенту перенесли на наступний пленарний тиждень, на 19 жовтня.

Реклама

Перестановки в Раді