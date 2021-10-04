Корниенко будет вице-спикером Рады? Что ответил глава "Слуги народа"

В ближайшее время в руководстве парламента могут быть большие изменения

Корниенко может попасть в руководство парламента. Коллаж "Сегодня"

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что готов стать вице-спикером Верховной Рады, но окончательного решения не принял, поскольку должность еще не освобождена. Об этом он рассказал на брифинге.

По его словам, обсуждать кадровые вопросы в парламенте логично тогда, когда должности спикера и вице-спикера освободятся.

"Как только будет такая возможность, эти должности будут освобождены, тогда их можно обсудить. У нас есть и среди руководства партии, и руководства фракции много профессиональных людей, которые могли бы занять эти должности. С точки зрения руководства парламентом – конечно, Стефанчук (нынешний первый вице-спикер. – Ред.) является наиболее подготовленным. Что касается меня, то я человек командный, если коллеги мне предложат (должность вице-спикера. – Ред.) – буду рассматривать такую возможность, но учитывая то, как это может отразиться на работе нашей партии", – сказал Корниенко.

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Депутат уточнил, что должность вице-спикера не ограничивает руководство партией и политсила готова в случае необходимости быстро перестроится.

Как мы уже писали, в случае увольнения спикера Дмитрия Разумкова новым главой Верховной Рады, скорее всего, станет Руслан Стефанчук.

Отставка Разумкова