Влада
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚡ Смерть нардепа Полякова ⛔ Разумкова звільнили 👊 Напад в "Укрексімбанку" 🍿 Справа Труханова
СЬОГОДНІ Влада Події

Виженуть з Ради? Арахамія і Разумков посварилися про депутатський мандат екс-спікера

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
9 жовтня, 00:06
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Щоб отримати відповідь, Дмитру Разумкову довелося кілька разів задати питання про своє депутатське майбутнє

У народного депутата Дмитра Разумкова, якого 7 жовтня позбавили посади спікера Верховної Ради, можуть ще й мандат відібрати.

Від відповіді на відповідне питання кілька разів ухилявся під час ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Однак в остаточному підсумку все ж видав, за яких умов у Разумкова відберуть мандат.

Реклама

Читайте також:

Перепалка

"Ви будете мандат у мене забирати? Ви особисто", – запитав Разумков однопартійця.

"Я не забираю у вас мандат. Все буде залежати від того, яке у вас буде політичне майбутнє. Якщо ви прийшли зі "Слугою народу", а потім...", – відповів, посміхаючись, Арахамія, натякаючи на можливість створення Разумковим своєї політичної партії.

Реклама

Питання про формування Разумковим партії також піднімалося кілька разів, проте Дмитро Александрович також зберіг інтригу.

    Як розвивалися події

    Реклама

    Реклама

    Читайте Segodnya.ua у Google News

    Підписатися
    Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
    “Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

    Далі по темі

    Всі новини
    Влада
    Показати ще
    Реклама
    Популярні за 24 години
    Дашборд
    У тренді
    Пряма трансляція
    Смотреть онлайн
    Щоденник незалежності 🇺🇦
    Опитування
    Обмінка
    Курс гривні Сьогодні
    $

    Валюта

    Ціна (грн)

    Долар США ($)

    26.33

    Російський рубль (₽)

    0.3661

    Євро (€)

    30.44

    Погода
    Прогноз на сьогодні
    Дізнатися
    ЗАПРАВКИ
    Паливо Сьогодні
    95+
    95
    ДП
    ГАЗ
    29,45
    28,95
    28,00
    17,17
    29,50
    29,00
    28,00
    17,17
    31,08
    29,85
    27,40
    18,20
    31,29
    31,09
    29,59
    18,38
    34,29
    31,50
    30,22
    17,98
    34,50
    31,50
    30,22
    18,97
    34,50
    31,50
    30,22
    18,98
    34,59
    30,60
    27,70
    18,28
    34,97
    31,50
    33,97
    18,73
    -
    30,91
    28,45
    17,86
    Короновірус за тиждень

    66 783

    захворіло за тиждень в Україні

    +12%

    Читати статтю
    Гороскоп
    Твій гороскоп на сьогодні
    Читати гороскоп
    Влада
    google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
    Перейти на сайт logo
    Ми в соціальних мережах

    Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

    Прийняти