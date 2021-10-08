Офшоры Зеленского и отставка Разумкова: "Свобода слова Савика Шустера"

Политики также обсудят ситуацию с задержанием Саакашвили в Грузии и его дальнейшую судьбу

Сегодня в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" обсудят скандал с якобы офшорами президента Владимира Зеленского и "95 квартала".

Также темами программы будут:

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трагедия Бабьего Яра;

должен ли президент объясниться за скандал с офшорами;

Саакашвили в грузинской тюрьме и что должно произойти, чтобы он вышел на свободу;

кому выгодно увольнение Дмитрия Разумкова – стране или "Слуге народа".

Гостями студии станут:

внефракционный народный депутат Дмитрий Разумков ;

; министр финансов Украины (2016-2018), секретарь Совета национальной безопасности и обороны (2019) Александр Данилюк ;

; сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко ;

; народный депутат от "Батькивщины" Иван Крулько ;

; народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Олег Волошин ;

; народный депутат от "Голоса" Сергей Рахманин ;

; исполняющий обязанности Генерального прокурора Украины (2020) Виктор Чумак ;

; заместитель директора Dragon Capital Сергей Фурса ;

; главный редактор интернет-издания "РБК-Украина" Сергей Щербина ;

; депутат парламента Грузии от партии "Единое национальное движение" Коба Накопия ;

; региональный редактор OCCRP, журналист интернет-издания журналистских расследований "Важные события" Роман Шлейнов ;

; главный редактор агентства журналистских расследований "Слідство.Інфо" Анна Бабинец.

Также к дискуссии были приглашены народные депутаты от "Слуги народа", но, к сожалению, ответ от них получен не был.