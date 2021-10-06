Власть
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❓ Отставка Разумкова 👊 Нападение в "Укрэксимбанке" 🍿 Дело Труханова 🚨 Задержание Саакашвили
СЕГОДНЯ Власть Подробности

Уничтожить Саакашвили в тюрьме – в Грузии заявили о тайном плане российских спецслужб

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
6 октября, 18:33
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Сторонники Саакашвили опасаются, что в ближайшие дни их лидера убьют
Отношения между лидерами не сложились еще во время вступления армии России на территорию Южной Осетии (Грузия) / Коллаж "Сегодня"
Отношения между лидерами не сложились еще во время вступления армии России на территорию Южной Осетии (Грузия) / Коллаж "Сегодня"

Убийство в тюрьме экс-президента Грузии, главы Исполнительного комитета реформ при президенте Украины Михеила Саакашвили, находящегося в СИЗО Рустави, заказал президент России Владимир Путин. Об этом заявили члены политической партии Саакашвили "Единое национальное движение".

Читайте также:

Реклама

Громкое заявление

"Я располагаю тяжелейшей, перепроверенной информацией. ФСБ России оказывает давление на СГБ Грузии, чтобы уничтожить экс-президента Михаила Саакашвили. По нашей информации, за несколько дней они планируют привести его в состояние фобии, эта информация прошла уточнения. Потому мы хотим, чтобы дипломатический корпус проведывал Саакашвили и оказывал давление на власти, работающие на бессовестную Россию", – заявил один из представителей "Единого национального движения".

Читайте также:

Что известно о задержании

  • Саакашвили прилетел в страну через 8 лет после того, как покинул ее. Он намеревался поддержать свою партию на выборах. По его прибытии появилась информация, что его готовятся арестовать. Его задержали в Грузии. У правоохранительных органов была предварительная информация о его перемещении из Украины в Грузию, и этот процесс происходил под полным контролем.
  • Впоследствии СМИ начали публиковать первые кадры ареста бывшего президента Грузии. По информации гендиректора телекомпании "Мтавари Архи" Ники Гварамии, Саакашвили был задержан в Тбилиси.
  • МИД Украины потребовал от посольства Грузии объяснений об основаниях и обстоятельствах задержания гражданина Украины Михеила Саакашвили.
  • Президент Владимир Зеленский пообещал, что Украина сделает все возможное для освобождения главы Исполнительного комитета реформ Михеила Саакашвили.
  • В свою очередь премьер Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил Саакашвили в якобы подготовке к убийству трех лидеров оппозиции.
  • В понедельник, 4 октября, консул Украины получил возможность проведать гражданина Украины Саакашвили в СИЗО Рустави.
  • 4 октября по решению суда были арестованы отец и сын, которые помогли Саакашвили прибыть в Грузию и скрываться на родине несколько дней.
  • Сейчас Саакашвили объявил голодовку и заявил, что она продлится либо до его освобождения, либо до его смерти.
  • 5 октября стало известно, что Саакашвили лишили права на телефонные звонки. Об этом журналистам сообщил его адвокат Бека Басилая.

Реклама

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные за 24 часа
Дашборд
В тренде
Прямая трансляция
Дневник независимости 🇺🇦
Курс валют
Курс доллара сегодня
Узнать
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
COVID-19 в Украине
9 666 случаев за сутки
Подробнее
Благоприятные и опасные дни в октябре
Лунный календарь
Как Луна влияет на нашу жизнь
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦
Опрос
Обменка
Курс гривни Сегодня
$

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.42

Российский рубль (₽)

0.3644

Евро (€)

30.65

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо Сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
30,98
29,85
27,24
17,98
31,29
31,09
29,59
18,29
34,09
30,60
27,70
17,78
34,29
31,50
30,22
17,98
34,50
31,50
30,22
18,47
34,50
31,50
30,22
18,48
34,97
31,50
33,97
18,48
-
30,91
28,45
17,66
Короновирус за неделю

70 896

заболело за неделю в Украине

+44%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять