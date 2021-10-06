Знищити Саакашвілі у тюрмі – в Грузії заявили про таємний план російських спецслужб

Прихильники Саакашвілі побоюються, що найближчими днями їхнього лідера вб'ють

Відносини між лідерами не склалися ще під час вступу армії Росії на територію Південної Осетії (Грузія) / Колаж "Сьогодні"

Вбивство у в'язниці експрезидента Грузії, глави Виконавчого комітету реформ при президенті України Міхеїла Саакашвілі, що перебуває в СІЗО Руставі, замовив президент Росії Володимир Путін. Про це заявили члени політичної партії Саакашвілі "Єдиний національний рух".

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Гучна заява

"Я маю важку, перевірену інформацію. ФСБ Росії чинить тиск на СГБ Грузії, щоб знищити експрезидента Михайла Саакашвілі. За нашою інформацією, за кілька днів вони планують привести його в стан фобії, ця інформація пройшла уточнення. Тому ми хочемо, щоб дипломатичний корпус провідував Саакашвілі і тиснув на владу", – заявив один з представників "Єдиного національного руху".

Що відомо про затримання