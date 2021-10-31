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У Саакашвілі не визнали вибори і пішли на парламент у Тбілісі (відео)

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
31 жовтня, 19:55
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У Грузії відбувається мітинг соратників Саакашвілі проти підсумків місцевих виборів
Фото: колаж "Сьогодні"
Фото: колаж "Сьогодні"

У Грузії опозиція проводить мітинг перед будівлею парламенту на проспекті Руставелі у центрі Тбілісі. Вони протестують проти результатів місцевих виборів, де перемогла правляча партія "Грузинська мрія".

Про це повідомляє телеканал Mtavari.

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Організатором мітингу виступає кандидат у мери столиці від опозиційної партії "Єдиний національний рух" (ЄНР) Ніка Мелія. Політсилу було засновано екс-президентом країни Міхеїлом Саакашвілі, який зараз у в'язниці Руставі.

"Громадяни висловили свою волю, вони більше не хочуть жити в однопартійному, авторитарному особняку. Тепер народ Грузії захищатиме демократію та свій власний голос", – наводить телеканал повідомлення організаторів мітингу.

Наразі присутні перекрили автомобільний рух на проспекті Руставелі.

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Результати виборів

За даними ЦВК республіки, представники від правлячої партії "Грузинська мрія — Демократична Грузія" здобули перемогу у 19 із 20 міст у другому турі виборів мера Тбілісі. Чинний градоначальник Каха Каладзе набрав 55,6% голосів, а за його опонента Мелію проголосували 44,4% виборців.

Затримання Саакашвілі

Ми також показували перше відео з Саакашвілі з в'язниці.

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