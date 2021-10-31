У Саакашвілі не визнали вибори і пішли на парламент у Тбілісі (відео)

У Грузії опозиція проводить мітинг перед будівлею парламенту на проспекті Руставелі у центрі Тбілісі. Вони протестують проти результатів місцевих виборів, де перемогла правляча партія "Грузинська мрія".
Про це повідомляє телеканал Mtavari.
Організатором мітингу виступає кандидат у мери столиці від опозиційної партії "Єдиний національний рух" (ЄНР) Ніка Мелія. Політсилу було засновано екс-президентом країни Міхеїлом Саакашвілі, який зараз у в'язниці Руставі.
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"Громадяни висловили свою волю, вони більше не хочуть жити в однопартійному, авторитарному особняку. Тепер народ Грузії захищатиме демократію та свій власний голос", – наводить телеканал повідомлення організаторів мітингу.
Наразі присутні перекрили автомобільний рух на проспекті Руставелі.
Результати виборів
За даними ЦВК республіки, представники від правлячої партії "Грузинська мрія — Демократична Грузія" здобули перемогу у 19 із 20 міст у другому турі виборів мера Тбілісі. Чинний градоначальник Каха Каладзе набрав 55,6% голосів, а за його опонента Мелію проголосували 44,4% виборців.
Затримання Саакашвілі
- Експрезидент Грузії прилетів до країни через 8 років після того, як залишив її. Він мав намір підтримати свою партію на виборах. Після його прибуття з'явилася інформація, що його готуються заарештувати.
- Саакашвілі все ж затримали в Грузії. У правоохоронних органів була попередня інформація про його переміщення з України до Грузії, і цей процес відбувався під повним контролем.
- Згодом ЗМІ почали публікувати перші кадри арешту колишнього президента Грузії. За інформацією гендиректора телекомпанії "Мтаварі Архі" Ніки Гварамія, Саакашвілі був затриманий у Тбілісі.
- Після арешту МЗС України зажадало від посольства Грузії пояснень про підстави та обставини затримання громадянина України Міхеїла Саакашвілі.
- Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна зробить все можливе для звільнення голови Виконавчого комітету реформ Міхеїла Саакашвілі.
- Прем'єр-міністр Грузії назвав умову повернення Міхеїла Саакашвілі до України.
- Політик оголосив про голодування, і саме тому у нього різко погіршилося здоров'я. Він заявляв, що схуд за ґратами на 15 кг. У Саакашвілі почалися проблеми з моторикою і дикцією.
- 20 жовтня стало відомо, що консиліум лікарів рекомендував госпіталізувати Саакашвілі. Наступного дня його вже збиралися перевести до тюремної лікарні, але все зірвалося.
- 27 жовтня Саакашвілі зустрівся з омбудсменом Людмилою Денісовою у в'язниці. Пізніше він відмовився від медичної допомоги.
Ми також показували перше відео з Саакашвілі з в'язниці.