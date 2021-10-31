Результати виборів у Грузії: Саакашвілі програв столицю влади

Перемогу на виборах у Грузії здобули кандидати правлячої партії

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У другому турі місцевих виборів перемогу в 19 із 20 муніципалітетів здобули кандидати правлячої партії "Грузинська мрія", у тому числі й у п'яти самоврядних містах – Тбілісі, Кутаїсі, Батумі, Поті та Руставі. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на результати голосування.

Повідомляється, що у Тбілісі у другому турі виборів мера після підрахунку 96,2% бюлетенів перемагає кандидат від правлячої партії "Грузинська мрія" Каха Каладзе, який набрав 55,5% голосів.

Реклама

Кандидат від опозиційної партії "Єдиний національний рух" (ЄНД) Ніканор Мелія набрав у грузинській столиці 44,5%.

У єдиному Цаленджихському муніципалітеті на заході Грузії перемогу у виборах здобув кандидат від опозиційної партії "Єдиний національний рух" Гіоргій Харчілава.

У свою чергу, лідери ЄНД не визнають результатів другого туру місцевих виборів, тому що вони були сфальсифіковані владою.

Реклама

Нагадаємо, 30 жовтня у Грузії проходив другий тур виборів мерів та мажоритарних депутатів місцевих дорадчих органів (сакребуло). Голосування відігравало дуже важливу роль в умовах політичної кризи. Сильне впливає на нього Міхеїл Саакашвілі, який перебуває зараз у грузинській в'язниці .

Екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі пов'язав свою долю з результатами другого туру місцевих виборів у республіці. Політики звернувся до своїх прихильників та повідомив, що від їхніх голосів на виборах, які відбудуться у суботу, залежить його життя.

Голодівка Саакашвілі

Раніше ми писали про те, що прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі називав голодування Міхеїла Саакашвілі "театром" , заявив, що у того згідно із законом є право на самогубство хоча держава робить все, щоб до цього не дійшло.

Реклама

Виконавчий секретар партії "Єдиний національний рух" Коба Накопія стверджував, що у Руставській в'язниці відеокамерами фіксується кожен крок екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі.

27 жовтня до нього до в'язниці приїхала український омбудсмен Людмила Денісова. За її словами, у Саакашвілі було чотири кризи – 2 гіпертонічні та 2 по крові (падали необхідні життєві показники). Вона також зазначила, що грузинська влада розглядає варіант із примусовим годуванням. При цьому Саакашвілі відмовився від медичної допомоги і навіть заборонив себе реанімувати.