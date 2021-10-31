Результаты выборов в Грузии: Саакашвили проиграл столицу власти

Победу на выборах в Грузии одержали кандидаты правящей партии

Избиратели выбрали Каху Каладзе / Фото: Коллаж: Сегодня

Во втором туре местных выборов победу в 19 из 20 муниципалитетов одержали кандидаты правящей партии "Грузинская мечта", в том числе и пяти самоуправляющих городах – Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Поти и Рустави. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на результаты голосования.

Сообщается, что в Тбилиси во втором туре выборов мэра после подсчета 96,2% бюллетеней побеждает кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе, который набрал 55,5% голосов.

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Кандидат от оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Никанор Мелия набрал в грузинской столице 44,5%.

В единственном Цаленджихском муниципалитете на западе Грузии победу в выборах одержал кандидат от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Гиоргий Харчилава.

В свою очередь лидеры ЕНД не признают результатов второго тура местных выборов, потому, что они были сфальсифицированы властями.

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Напомним, 30 октября в Грузии проходил второй тур выборов мэров и мажоритарных депутатов местных совещательных органов (сакребуло). Голосование играло крайне важную роль в условиях политического кризиса. Сильное влияние на него оказывает Михеил Саакашвили, который находится в настоящий момент в грузинской тюрьме.

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили связал свою судьбу с результатами второго тура местных выборов в республике. Политики обратился к своим сторонникам и сообщил, что от их голосов на выборах, которые пройдут в субботу, зависит его жизнь.

Голодовка Саакашвили

Ранее мы писали о том, что премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, который называл голодовку Михеила Саакашвили "театром", заявил, что у того по закону есть право на самоубийство, хотя государство делает все, чтобы до этого не дошло.

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Исполнительный секретарь партии "Единое национальное движение" Коба Накопия утверждал, что в Руставской тюрьме видеокамерами фиксируется каждый шаг экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.

27 октября к нему в тюрьму приехала украинский омбудсмен Людмила Денисова. По ее словам, у Саакашвили было четыре криза – 2 гипертонических и 2 по крови (падали необходимые жизненные показатели). Она также отметила, что грузинские власти рассматривают вариант с принудительным кормлением. При этом Саакашвили отказался от медицинской помощи и даже запретил себя реанимировать.