Влада
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
😷 Київ у "червоній" зоні ⚽ Маріуполь - Динамо: онлайн ⚽ Шахтар - Десна: онлайн 💡 Велике оновлення мереж
Результати пошуку

Оберiть рубрику

Рубрика

Всі рубрики
Україна
Регіони
Влада
Гроші
Світ
Некрологи
Life
Зірки
Сюжет дня
Інтерв'ю
Новини компаній
Авторські статті
Київ
Кримінал
Мультимедіа
Спорт
Подкасти
Гра
Лайфхакер
Техно
Їжа
Онлайн-конференції
Відео
Hub
Релігія
Вибори 2019

Оберiть дату

Дата

Сортувати по

Сортувати по

Найновіші
Найстаріші
По переглядам
За останні 24 години
За останній місяць
За поточний рік
СЬОГОДНІ Влада Події

"Фактор Саакашвілі відіграє важливу роль". У Грузії розпочався другий тур місцевих виборів

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
30 жовтня, 12:50
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У країні відкрилося 1 830 виборчих дільниць, громадянам знову доведеться голосувати за мерів
Фото: колаж "Cьогодні"
Фото: колаж "Cьогодні"

Сьогодні, 30 жовтня у Грузії розпочався другий тур виборів мерів та мажоритарних депутатів місцевих дорадчих органів (сакребуло). Голосування відіграє важливу роль в умовах політичної кризи. Сильне впливає на нього Михайло Саакашвілі, який перебуває зараз у грузинській в'язниці.

Як повідомляє Sputnik Грузія, виборчі дільниці відкрилися о 08:00 (за тбіліським часом)

Реклама

Виборцям 20 міст і районів знову доведеться голосувати за мерів, оскільки в першому турі жоден із представлених кандидатів не зміг отримати підтримку більше половини виборців.

Тепер вибір обмежений двома кандидатами, які отримали найбільшу підтримку у місті чи районі. Виграє той кандидат, який просто набере більше голосів, ніж його суперник. У більшості випадків за крісло мерів боротимуться партії "Грузинська мрія" та опозиційне політичне об'єднання "Єдиний національний рух".

Той самий принцип діє і у другому турі виборів мажоритарних депутатів дорадчих органів районів. Загалом, за підсумками першого туру, з вибором свого депутата не визначились мешканці 42 окремих районів у 24 різних містах та селах.

Реклама

Правила виборів

У день виборів заборонено будь-яку передвиборчу рекламу, а також агітацію в радіусі 100 метрів від виборчих дільниць. Також у радіусі 100 метрів буде заборонено облік виборців та зборів людей.

До закриття дільниць заборонено публікацію рейтингів партій та екзитполів.

Самі вибори будуть дійсними за будь-якої явки виборців.

Реклама

Саакашвілі закликав підтримати опозицію

Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі, який голодує у в'язниці Руставі, закликав співвітчизників підтримати опозицію. Політик пов'язав свою долю з результатами другого туру місцевих виборів у республіці. Про це написав у черговому посланні із в'язниці.

Політик звернувся до своїх прихильників та повідомив, що від їхніх голосів на виборах, які відбудуться у суботу, залежить його життя.

"Від кожного з вас, вашого голосу та участі у виборах залежить, я житиму чи помру. Яке б ви рішення не ухвалили, я все одно вас люблю, безмірно люблю свою батьківщину", – заявив він.

Також він зазначив, що грузинська влада боїться розпочинати судовий процес проти нього, оскільки не хоче, щоб люди в країні почули його голос.

Фактор Міхеїла

Багато хто в Грузії зазначає, що суспільство в країні сильно поляризоване – і недавнє гучне повернення Міхеїла Саакашвілі ще більше посилило цей розкол.

"Ти або за Мишка, або проти Мишка. Середнього майже не дано. У нас ще таке поняття з'явилося – середняк. Тобто не за Михайла, не проти Михайла. Такі середняки стають об'єктами агресії з обох боків", – сказав політолог Торніке Шарашенідзе, передає DW.

На думку Шарашенідзе, фактор Саакашвілі відіграє зараз у країні майже вирішальну роль. Політолог вважає, що особисто від екс-президента сьогодні залежить дуже багато в Грузії.

"Навіть не від результатів виборів, а скільки від того, як він триматиметься. Тому що в Грузії політика, на жаль, як і раніше, персоніфікована. Вона тут зазвичай тримається на особистостях: Гамсахурдія, Шеварднадзе, Міша Саакашвілі, Іванішвілі і так далі. Поки що Мишко чудово тримався, чесно кажучи, я це не очікував... Людина, така гіперактивна, яка звикла до комфорту, раптом опинилась у в'язниці, вона там голодує", – каже політолог.

Затримання Саакашвілі

Ми також показували перше відео з Саакашвілі із в'язниці.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні за 24 години
Дашборд
У тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦
Опитування
Валюта
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.33

Російський рубль (₽)

0.374

Євро (€)

30.5

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
17,66
31,50
31,00
30,00
17,67
31,98
30,85
29,14
18,58
32,99
32,79
31,69
18,79
33,99
31,73
29,64
18,29
35,99
33,20
32,06
18,97
35,99
33,20
32,06
18,59
35,99
33,20
32,06
18,98
36,09
32,29
29,70
18,68
36,97
33,20
34,97
18,97
Короновірус за тиждень

156 258

захворіло за тиждень в Україні

+25%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти