"Фактор Саакашвілі відіграє важливу роль". У Грузії розпочався другий тур місцевих виборів

У країні відкрилося 1 830 виборчих дільниць, громадянам знову доведеться голосувати за мерів

Фото: колаж "Cьогодні"

Сьогодні, 30 жовтня у Грузії розпочався другий тур виборів мерів та мажоритарних депутатів місцевих дорадчих органів (сакребуло). Голосування відіграє важливу роль в умовах політичної кризи. Сильне впливає на нього Михайло Саакашвілі, який перебуває зараз у грузинській в'язниці.

Як повідомляє Sputnik Грузія, виборчі дільниці відкрилися о 08:00 (за тбіліським часом)

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Виборцям 20 міст і районів знову доведеться голосувати за мерів, оскільки в першому турі жоден із представлених кандидатів не зміг отримати підтримку більше половини виборців.

Тепер вибір обмежений двома кандидатами, які отримали найбільшу підтримку у місті чи районі. Виграє той кандидат, який просто набере більше голосів, ніж його суперник. У більшості випадків за крісло мерів боротимуться партії "Грузинська мрія" та опозиційне політичне об'єднання "Єдиний національний рух".

Той самий принцип діє і у другому турі виборів мажоритарних депутатів дорадчих органів районів. Загалом, за підсумками першого туру, з вибором свого депутата не визначились мешканці 42 окремих районів у 24 різних містах та селах.

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Правила виборів

У день виборів заборонено будь-яку передвиборчу рекламу, а також агітацію в радіусі 100 метрів від виборчих дільниць. Також у радіусі 100 метрів буде заборонено облік виборців та зборів людей.

До закриття дільниць заборонено публікацію рейтингів партій та екзитполів.

Самі вибори будуть дійсними за будь-якої явки виборців.

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Саакашвілі закликав підтримати опозицію

Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі, який голодує у в'язниці Руставі, закликав співвітчизників підтримати опозицію. Політик пов'язав свою долю з результатами другого туру місцевих виборів у республіці. Про це написав у черговому посланні із в'язниці.

Політик звернувся до своїх прихильників та повідомив, що від їхніх голосів на виборах, які відбудуться у суботу, залежить його життя.

"Від кожного з вас, вашого голосу та участі у виборах залежить, я житиму чи помру. Яке б ви рішення не ухвалили, я все одно вас люблю, безмірно люблю свою батьківщину", – заявив він.

Також він зазначив, що грузинська влада боїться розпочинати судовий процес проти нього, оскільки не хоче, щоб люди в країні почули його голос.

Фактор Міхеїла

Багато хто в Грузії зазначає, що суспільство в країні сильно поляризоване – і недавнє гучне повернення Міхеїла Саакашвілі ще більше посилило цей розкол.

"Ти або за Мишка, або проти Мишка. Середнього майже не дано. У нас ще таке поняття з'явилося – середняк. Тобто не за Михайла, не проти Михайла. Такі середняки стають об'єктами агресії з обох боків", – сказав політолог Торніке Шарашенідзе, передає DW.

На думку Шарашенідзе, фактор Саакашвілі відіграє зараз у країні майже вирішальну роль. Політолог вважає, що особисто від екс-президента сьогодні залежить дуже багато в Грузії.

"Навіть не від результатів виборів, а скільки від того, як він триматиметься. Тому що в Грузії політика, на жаль, як і раніше, персоніфікована. Вона тут зазвичай тримається на особистостях: Гамсахурдія, Шеварднадзе, Міша Саакашвілі, Іванішвілі і так далі. Поки що Мишко чудово тримався, чесно кажучи, я це не очікував... Людина, така гіперактивна, яка звикла до комфорту, раптом опинилась у в'язниці, вона там голодує", – каже політолог.

Затримання Саакашвілі

Ми також показували перше відео з Саакашвілі із в'язниці.