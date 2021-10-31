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У Саакашвили не признали выборы и пошли на парламент в Тбилиси (видео)

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
31 октября, 19:55
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В Грузии проходит митинг соратников Саакашвили против итогов местных выборов
Фото: коллаж "Сегодня"
Фото: коллаж "Сегодня"

В Грузии оппозиция проводит митинг перед зданием парламента на проспекте Руставели в центре Тбилиси. Они протестуют против результатов местных выборов, где победила правящая партия "Грузинская мечта".

Об этом сообщает телеканал Mtavari.

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Организатором митинга выступает кандидат в мэры столицы от оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Ника Мелия. Политсила была основана экс-президентом страны Михеилом Саакашвили, который сейчас в тюрьме Рустави.

"Граждане выразили свою волю, они больше не хотят жить в однопартийном, авторитарном особняке. Теперь народ Грузии будет защищать демократию и свой собственный голос", — приводит телеканал сообщение организаторов митинга.

В настоящий момент собравшиеся перекрыли автомобильное движение на проспекте Руставели.

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Результаты выборов

Согласно данным ЦИК республики, представители от правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" одержали победу в 19 из 20 городов во втором туре выборов мэра Тбилиси. Действующий градоначальник Каха Каладзе набрал 55,6% голосов, а за его оппонента Мелия проголосовали 44,4% избирателей.

Задержание Саакашвили

Мы также показывали первое видео с Саакашвили из тюрьмы.

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