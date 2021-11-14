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"Не зміг підвестися з ліжка": особистий лікар Саакашвілі повідомив тривожні звістки

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
14 листопада, 10:52
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У тюремній лікарні розглядається питання переведення політика до реанімаційного відділення
Саакашвілі затримали 1 жовтня. Фото: з відкритих джерел
Саакашвілі затримали 1 жовтня. Фото: з відкритих джерел

Особистий лікар експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі, який перебуває у в'язниці, Ніколоз Кіпшидзе повідомив про погіршення його стану.

Про це повідомляє Інтерфакс Україна.

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"Сьогодні перший день, що він не зміг підвестися з ліжка, у нього дуже сильна слабкість, і він лежить. Він ослаблений. Практично весь день не вставав. Йому трохи важко говорити", – сказав Кіпшидзе журналістам після відвідин Саакашвілі у тюремній лікарні.

За його словами, рано чи пізно має бути вирішено питання переведення Саакашвілі до цивільної клініки.

Лікар зазначив, що Саакашвілі продовжує голодування.

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Він також підтвердив, що у тюремній лікарні розглядається питання переведення Саакашвілі у разі погіршення його стану до реанімаційного відділення.

"Це питання розглядається, але лише розглядається і більше нічого. Головний лікар (тюремної лікарні) це визнає", – сказав Кіпшидзе, зазначивши, що особисто не бачив реанімаційного відділення.

Кіпшидзе також прокоментував інформацію про появу увечері у суботу реанімобіля на території тюремної установи. За його словами, цей реанімобіль не пов'язаний із Саакашвілі.

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Як розвивалися події

  • Нещодавно консиліум лікарів зробив термінову заяву щодо необхідності негайного переведення політика до лікарні з мультитехнологічною апаратурою. В результаті 8 листопада Саакашвілі на вертольоті вивезли із виправної колонії № 12.
  • Український омбудсмен Людмила Денісова розповіла, що його перевезли до виправної колонії № 18 біля Тбілісі. За її словами, там утримуються особи, які потрапили за ґрати ще за часів президентства Саакашвілі у Грузії.
  • Крім того, Саакашвілі доставляли до нової в'язниці із застосуванням сили, у ліфт його взагалі заносили. Політик навіть не став описувати дії грузинських силовиків, вказавши: "Без коментарів". На вході до будівлі Саакашвілі чіплявся за стіну але його заштовхали всередину. А потім, через його спротив, кілька людей буквально занесли Саакашвілі в ліфт, після чого просто несли його коридором до палати.
  • Також ми показували відео, як виглядає нова в'язниця Саакашвілі і як на його приїзд відреагували зеки.
  • Міхеїл Саакашвілі пообіцяв припинити голодування, щойно його переведуть до цивільної лікарні.

Затримання Саакашвілі

Також ми показували відео, як виглядає нова в'язниця Саакашвілі і як на його приїзд відреагували зеки.

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