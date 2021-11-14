"Не смог встать с кровати": личный врач Саакашвили сообщил тревожные вести

В тюремной больнице рассматривается вопрос перевода политика в реанимационное отделение

Саакашвили задержали 1 октября. Фото: из открытых источников

Личный врач находящегося в тюрьме экс-президента Грузии Михеила Саакашвили Николоз Кипшидзе сообщил об ухудшении его состояния.

Об этом сообщает Интерфакс Украина.

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"Сегодня первый день, что он не смог встать с кровати, у него очень сильная слабость, и он лежит. Он ослаблен. Практически весь день не вставал. Ему немного трудно говорить", – сказал Кипшидзе журналистам после посещения Саакашвили в тюремной больнице.

По его словам, рано или поздно должен быть решен вопрос перевода Саакашвили в гражданскую клинику.

Врач отметил, что Саакашвили продолжает голодовку.

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Он также подтвердил, что в тюремной больнице рассматривается вопрос перевода Саакашвили в случае ухудшения его состояния в реанимационное отделение.

"Этот вопрос рассматривается, но только рассматривается и больше ничего. Главный врач (тюремной больницы) это признает", – сказал Кипшидзе, отметив, что лично не видел реанимационное отделение.

Кипшидзе также прокомментировал информацию о появлении вечером в субботу реанимобиля на территории тюремного учреждения. По его словам, этот реанимобиль не связан с Саакашвили.

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Как розвивались события

Задержание Саакашвили

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