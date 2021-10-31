Выборы в Харькове: опасный прогноз с явкой сбывается

Харьковчане неохотно голосуют на выборах мэра

В Харькове низкая явка / Фото: Коллаж: Сегодня

По состоянию на 16:00 воскресенья явка на внеочередных выборах городского головы Харькова составила 22,7%. Об этом на странице в Facebook пишет гражданская сеть "Опора".

"По состоянию на 16:00 явка избирателей на внеочередных выборах харьковского городского головы равняется 22.7% (погрешность – 0.9%). На промежуточных выборах народного депутата в 184 округе (Херсонская область) к 16:00 составляет 17,6% (погрешность — 2.2%). А в 197 избирательном округе в голосовании приняли участие 20,8% избирателей.", – говорится в сообщении.

Реклама

В горсовете Харькова предположили, что низкая активность избирателей якобы может быть связана с заявлением народного депутата от "Слуги народа" Михаила Радуцкого, которое ввело людей в заблуждение.

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что во время выборов на избирательных участках будут требовать СOVID-сертификат. Однако позже сообщил, что его неправильно поняли, якобы он имел в виду только общественные места, а не избирательные участки. В связи с этим ОПОРА заявила о риске срыва выборов в Харькове. Точку в споре поставила Центральная избирательная комиссия Украины, заявив, что для голосования нужны только маска и паспорт. А на участках даже будут пункты вакцинации.

Кроме того, определится ли победитель сразу или пройдет еще второй тур голосования – будет зависеть от явки избирателей. Координатор наблюдения за выборами сети ОПОРА в Харьковской области Николай Зинченко прогнозировал, что явка будет невысокой.

Реклама

Выборы в Харькове

Местные выборы в городе прошли год назад, и мэром был избран Геннадий Кернес, но в связи с его смертью в декабре Верховная Рада назначила внеочередные выборы на 31 октября. На должность мэра Харькова претендуют 12 кандидатов. Основными конкурентами являются секретарь городского совета Игорь Терехов и бывший глава области и города Михаил Добкин.

31 октября, в день выборов, наблюдателей Гражданской сети ОПОРА не пустили на два участка для голосования без негативного ПЦР-теста или сертификата о вакцинации.

Кроме того, в Харькове на избирательном участке № 631626 на ул. Туркестанская, 1, зафиксировано голосование вдвоем в одной кабинке.

По состоянию на 12:00 воскресенья явка на внеочередных выборах городского головы Харькова составила 12,4%.

Ждать ли второго тура в Харькове

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", который проводился 2-7 октября, в предвыборной гонке лидируют два кандидата:

действующий и.о. мэра Харькова Игорь Терехов;

бывший мэр города Михаил Добкин.

Терехова готовы поддержать 57,6% опрошенных харьковчан, тогда как за Добкина планируют голосовать 27% респондентов. Остальные кандидаты набирают менее 4% поддержки, но еще 14% опрошенных не определились, за кого голосовать.

Данные опроса показывают, что Терехов имеет шансы получить пост мэра в первом же туре голосования.