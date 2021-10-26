Будет ли второй тур выборов в Харькове? Все зависит от одной причины

Второй тур выборов мэра Харькова могут назначить на 7, 14 или 21 ноября

В предвыборной гонке лидируют Михаил Добкин и Игорь Терехов. Фото: коллаж "Сегодня"

В воскресенье, 31 октября в Харькове состоятся внеочередные выборы мэра города. За кресло городского головы будут бороться 10 кандидатов.

Определится ли победитель сразу или пройдет еще второй тур голосования – будет зависеть от явки избирателей. Об этом в комментарии "РБК-Украина" заявил координатор наблюдения за выборами сети ОПОРА в Харьковской области Николай Зинченко.

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Он также предположил, что явка на выборах в Харькове будет невысокой.

"Показатель явки мы узнаем непосредственно в день голосования. Скорее всего, она будет невысокой, но на каком уровне неизвестно. Что касается возможности второго тура, это будет зависеть от результатов голосования, в том числе на это может повлиять и явка на выборах", – отметил Зинченко.

В каком случае объявляют второй тур

Согласно украинскому законодательству, второй тур местных выборов объявляется, если:

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два кандидата набрали наибольшее и в то же время одинаковое количество голосов;

ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов (если кандидатов не менее двух).

Ждать ли второго тура в Харькове

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", который проводился 2-7 октября, в предвыборной гонке лидируют два кандидата:

действующий и.о. мэра Харькова Игорь Терехов;

бывший мэр города Михаил Добкин.

Терехова готовы поддержать 57,6% опрошенных харьковчан, тогда как за Добкина планируют голосовать 27% респондентов. Остальные кандидаты набирают менее 4% поддержки, но еще 14% опрошенных не определились, за кого голосовать.

Данные опроса показывают, что Терехов имеет шансы получить пост мэра в первом же туре голосования.

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Кто будет бороться за кресло мэра

На должность руководителя Харькова претендуют 10 кандидатов:

Виктор Величков

Михаил Добкин

Дмитрий Маринин

Алина Мустафаева

Константин Немичев

Владимир Плетнев

Сергей Ряполов

Александр Скорик

Игорь Терехов

Денис Ярославский

Сначала кандидатов в мэры Харькова было 13, но позже Валерий Говоров, Александр Кондрусик и Николай Кукурика подали заявления о выходе из избирательной гонки. После этого избирательная комиссия отменила их регистрацию кандидатами в мэры.

Когда может состояться второй тур

Согласно украинскому законодательству, второй тур выборов назначается на воскресенье не позднее чем через три недели после первого дня голосования. Соответственно, второй тур выборов мэра Харькова могут назначить на 7, 14 или 21 ноября.

Решение о назначении второго тура принимают не позднее чем на второй день после установления результатов голосования. О соответствующем решении избирательная комиссия должна проинформировать Центризбирком и орган ведения Государственного реестра избирателей.

В случае проведения второго тура харьковчане снова получат приглашение прийти на избирательный участок и проголосовать за одного из двух кандидатов в мэры города.

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