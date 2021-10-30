Выборы 31 октября: в ЦИК поставили точку в скандале с COVID-сертификатами

Центральный исполнительный комитет Украины опроверг слухи

Фото: коллаж "Сегодня"

В день выборов мэра в Харькове, 31 октября, на участках у избирателей не будут проверять сертификат о вакцинации или ПЦР-тест. Для голосования нужна только маска и паспорт.

Об этом сообщили в ЦИК, комментируя заявление народного депутата и председателя комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого об ограничениях доступа на избирательные участки.

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"Центральная избирательная комиссия отмечает, что никаким нормативно-правовым актом проверка указанных документов не предусмотрена", — говорится в сообщении.

В ЦИК посоветовали избирателям находиться в респираторе или маске, соблюдать дистанцию и другие противоэпидемические правила и по возможности использовать личную ручку.

Избиратели, у которых будет выявлено повышение температуры тела или симптомы респираторных заболеваний, голосуют в отдельно оборудованной кабине для голосования, объяснили в ЦИК.

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Скандал со срывом выборов из-за пандемии

Глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий сообщил, что во время внеочередных выборов Харьковского городского головы на избирательных участках могут проверять COVID-сертификат или результат ПЦР-теста. Однако позже сообщил, что его неправильно поняли , якобы он имел в виду только общественные места, а не избирательные участки.

, якобы он имел в виду только общественные места, а не избирательные участки. В связи с этим ОПОРА заявила о риске срыва выборов в Харькове.

Ранее мы сообщали, что местные выборы в городе прошли год назад и мэром был избран Геннадий Кернес, но в связи с его смертью в декабре Верховная Рада назначила внеочередные выборы на 31 октября. Мы рассказывали, как будут проходить выборы в красной зоне карантина.

Также напомним, Комаровский указал на опасный момент в выборах мэра Харькова.