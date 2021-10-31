Вибори у Харкові: небезпечний прогноз з явкою збувається

Харків'яни неохоче голосують на виборах мера

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Станом на 16:00 неділя явка на позачергових виборах міського голови Харкова становила 22,7%. Про це на сторінці у Facebook пише громадянська мережа "Опора".

Станом на 16:00 явка виборців на позачергових виборах харківського міського голови становить 22.7% (похибка – 0.9%). %). А у 197 виборчому окрузі у голосуванні взяли участь 20,8% виборців.", – йдеться у повідомленні.

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У міськраді Харкова припустили, що низька активність виборців нібито може бути пов'язана із заявою народного депутата від "Слуги народу" Михайла Радуцького, яка ввела людей в оману.

Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що під час виборів на виборчих дільницях вимагатимуть СOVID-сертифікат. Однак пізніше повідомив, що його неправильно зрозуміли нібито він мав на увазі лише громадські місця, а не виборчі дільниці. У зв'язку з цим ОПОРА заявила про ризик зриву виборів у Харкові . Точку у суперечці поставила Центральна виборча комісія України, заявивши, що для голосування потрібні лише маска та паспорт . А на дільницях навіть будуть пункти вакцинації .

Крім того, чи визначиться переможець одразу, чи пройде ще другий тур голосування – залежатиме від явки виборців. Координатор спостереження за виборами мережі ОПОРА у Харківській області Микола Зінченко прогнозував, що явка буде невисокою.

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Вибори у Харкові

Місцеві вибори у місті пройшли рік тому, і мером було обрано Геннадія Кернеса, але у зв'язку з його смертю у грудні Верховна Рада призначила позачергові вибори на 31 жовтня. На посаду мера Харкова претендують 12 кандидатів. Основними конкурентами є секретар міської ради Ігор Терехов та колишній голова області та міста Михайло Добкін.

31 жовтня, у день виборів, спостерігачів Громадянської мережі ОПОРА не пустили на дві ділянки для голосування без негативного ПЛР-тесту чи сертифіката про вакцинацію.

Крім того, у Харкові на виборчій дільниці № 631626 на вул. Туркестанська, 1, зафіксовано голосування удвох в одній кабінці .

Станом на 12:00 неділя явка на позачергових виборах міського голови Харкова становила 12,4%.

Чи чекати другого туру у Харкові

За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", яке проводилося 2-7 жовтня, у передвиборчих перегонах лідирують два кандидати:

чинний в.о. мера Харкова Ігор Терехов;

колишній мер міста Михайло Добкін.

Терехова готові підтримати 57,6% опитаних харків'ян, тоді як за Добкіна планують голосувати 27% респондентів. Решта кандидатів набирає менше 4% підтримки, але ще 14% опитаних не визначилися, за кого голосувати.

Дані опитування показують, що Терехов має шанси здобути посаду мера в першому ж турі голосування.