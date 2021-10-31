Влада
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
😷 Київ у "червоній" зоні Вибори в Харкові Вибори в Харкові 👻 Геловін-2021 💡 Велике оновлення мереж
Результати пошуку

Оберiть рубрику

Рубрика

Всі рубрики
Україна
Регіони
Влада
Гроші
Світ
Некрологи
Life
Зірки
Сюжет дня
Інтерв'ю
Новини компаній
Авторські статті
Київ
Кримінал
Мультимедіа
Спорт
Подкасти
Гра
Лайфхакер
Техно
Їжа
Онлайн-конференції
Відео
Hub
Релігія
Вибори 2019

Оберiть дату

Дата

Сортувати по

Сортувати по

Найновіші
Найстаріші
По переглядам
За останні 24 години
За останній місяць
За поточний рік
СЬОГОДНІ Влада Події

Вибори мера у Харкові: як дізнатися попередні результати

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
31 жовтня, 17:28
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
На виборах мера Харкова проводять три екзит-поли
Харків'яни обирають мера. Фото: KHARKIV Today
Харків'яни обирають мера. Фото: KHARKIV Today

На позачергових виборах міського голови Харкова сьогодні, 31 жовтня, три соціологічні служби проводять опитування виборців.

Як повідомляє KHARKIV Today, результати мінімум двох екзит-полів обіцяють оприлюднити одразу після закінчення голосування.

Реклама

Центр "Соціальний моніторинг" проводить екзит-пол "Харків-2021" на випадково вибраних 100 дільницях. Респондентам ставлять такі питання:

  • За кого із кандидатів проголосували?
  • За кого ви проголосуєте, якщо буде другий тур?
  • Вік та соціальний статус

У центрі повідомили, що планують опитати від 12 000 до 20 000 осіб залежно від явки виборців. За інформацією Соцмоніторингу, це дозволить спрогнозувати результат виборів з точністю +/-1,3% для лідерів.

Проводить екзит-пол консорціум "Нью Імідж Маркетинг Груп", "Хьюмен Ресерч" і Харківська соціологічна мережа. Їхні представники обіцяють "закрити" 70 виборчих дільниць у Харкові і також планують подати дані про результати голосування 31 жовтня.

Реклама

Представники столичної компанії SocioStream опитуватимуть харків'ян на 75 дільницях.

За правилами, під час екзит-полу людей можна опитувати на виході із виборчих дільниць після голосування.

Що потрібно знати

  • Місцеві вибори у місті пройшли рік тому і мером було обрано Геннадія Кернеса, але у зв'язку з його смертю в грудні Верховна Рада призначила позачергові вибори на 31 жовтня. Ми розповідали, як відбуватимуться вибори у "червоній зоні" карантину.
  • Спочатку в парламенті розглядалося проведення позачергових виборів міського голови Харкова у березні чи жовтні 2021 року. Відповідно до законодавства вибори призначаються не раніше ніж через 60 днів після ухвалення відповідної постанови Верховною Радою. Після подання всіх необхідних документів з боку харківської влади народні депутати проголосували за проведення виборів 31 жовтня 2021 року – останньої неділі місяця.
  • Для отримання бюлетеня необхідно надати документи, що посвідчують особу (паспорт у вигляді книжечки або ID-картки, військовий квиток для військовослужбовців, тимчасове посвідчення громадянина України). Виборчий бюлетень включає список із 10 кандидатів із прізвищами в алфавітному порядку та короткими відомостями. Навпроти одного з прізвищ у порожньому квадраті слід поставити позначку "+" або будь-яку іншу. Якщо бюлетень був зіпсований, виборець має право один раз замінити його на новий. Для цього слід звернутися до члена комісії на дільниці.

  • Підрахунок голосів за кандидатів в мери Харкова стартує після закриття виборчих дільниць 31 жовтня о 20:00. Термін встановлення результатів голосування визначений ЦВК – не пізніше ніж на 12-й день з дня виборів мера, тобто до 12 листопада 2021 року включно. Офіційне оголошення підсумків виборів у друкованих ЗМІ – не пізніше 5 днів від встановлення результатів Територіальною виборчою комісією Харкова.

    Реклама

Також нагадаємо, харків'яни не поспішають обирати мера – явка дуже низька.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні за 24 години
Дашборд
У тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

31 жовтня 1991. Верховна Рада України ухвалила постанову про Концепцію роздержавлення і приватизацію підприємств, землі та житлового фонду

Зануритись у той день
Опитування
Валюта
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.33

Російський рубль (₽)

0.374

Євро (€)

30.5

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
17,66
31,50
31,00
30,00
17,67
31,98
30,85
29,14
18,58
32,99
32,79
31,69
18,79
33,99
31,73
29,64
18,29
35,99
33,20
32,06
18,97
35,99
33,20
32,06
18,59
35,99
33,20
32,06
18,98
36,09
32,29
29,70
18,68
36,97
33,20
34,97
18,97
Короновірус за тиждень

152 897

захворіло за тиждень в Україні

+14%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти