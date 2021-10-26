Чи буде другий тур виборів в Харкові? Все залежить від однієї причини

Другий тур виборів мера Харкова можуть призначити на 7, 14 або 21 листопада

У передвиборній гонці лідирують Михайло Добкін та Ігор Терехов. Фото: колаж "Сьогодні"

У неділю, 31 жовтня в Харкові відбудуться позачергові вибори мера міста. За крісло міського голови боротимуться 10 кандидатів.

Визначиться переможець відразу або пройде ще другий тур голосування – буде залежати від явки виборців. Про це в коментарі "РБК-Україна" заявив координатор спостереження за виборами мережі ОПОРА в Харківській області Микола Зінченко.

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Він також припустив, що явка на виборах в Харкові буде невисокою.

"Показник явки ми дізнаємося безпосередньо в день голосування. Швидше за все, вона буде невисокою, але на якому рівні невідомо. Що стосується можливості другого туру, це буде залежати від результатів голосування, в тому числі на це може вплинути і явка на виборах", – зазначив Зінченко.

В якому випадку оголошують другий тур

Згідно з українським законодавством, другий тур місцевих виборів оголошується, якщо:

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два кандидати набрали найбільшу і в водночас однакову кількість голосів;

жоден з кандидатів не набрав більше 50% голосів (якщо кандидатів не менше двох).

Чи чекати другого туру в Харкові

За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", який проводився 2-7 жовтня, в передвиборній гонці лідирують два кандидати:

чинний в.о. мера Харкова Ігор Терехов;

колишній мер міста Михайло Добкін.

Терехова готові підтримати 57,6% опитаних харків'ян, тоді як за Добкіна планують голосувати 27% респондентів. Решта кандидатів набирають менше 4% підтримки, але ще 14% опитаних не визначилися, за кого голосувати.

Дані опитування показують, що Терехов має шанси отримати посаду мера в першому ж турі голосування.

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Хто буде боротися за крісло мера

На посаду керівника Харкова претендують 10 кандидатів:

Віктор Величков

Михайло Добкін

Дмитро Маринін

Аліна Мустафаєва

Костянтин Немічев

Володимир Плетньов

Сергій Ряполов

Олександр Скорик

Ігор Терехов

Денис Ярославський

Спочатку кандидатів в мери Харкова було 13, але пізніше Валерій Говоров, Олександр Кондрусік і Микола Кукуріка подали заяви про вихід із виборчої гонки. Після цього виборча комісія скасувала їх реєстрацію кандидатами в мери.

Коли може відбутися другий тур

Згідно з українським законодавством, другий тур виборів призначається на неділю не пізніш як через три тижні після першого дня голосування. Відповідно, другий тур виборів мера Харкова можуть призначити на 7, 14 або 21 листопада .

Рішення про призначення другого туру приймають не пізніше ніж на другий день після встановлення результатів голосування. Про відповідне рішення виборча комісія повинна проінформувати Центрвиборчком та орган ведення Державного реєстру виборців.

У разі проведення другого туру харків'яни знову отримають запрошення прийти на виборчу дільницю і проголосувати за одного з двох кандидатів в мери міста.

Раніше сайт "Сьогодні" з'ясував, як Ігор Терехов проводить передвиборну агітацію, хто становить його електорат та на що кандидат робить ставки.

Також ми розповідали про те, як Михайло Добкін планує перемогти за рахунок коронавірусу та колишньої дружби з Геннадієм Кернесом.

Крім того, ми з'ясовували, чому "Слуга народу" проігнорувала змагання за крісло мера Харкова і чи були у неї шанси здобути перемогу.