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Немає сильного кандидата чи бояться Авакова? Чому "Слуга народу" не бере участі у виборах мера Харкова

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор розділу Влада
21 жовтня, 07:05
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У міській раді Харкова зі 100 депутатів лише вісім – від "Слуги народу"
«Слуга народу» не хоче загострювати відносини з харківськими елітами, які лояльно ставляться до Зеленського. Фото: колаж "Сьогодні"
«Слуга народу» не хоче загострювати відносини з харківськими елітами, які лояльно ставляться до Зеленського. Фото: колаж "Сьогодні"

Вибори мера Харкова наближаються до фінішної прямої – 31 жовтня, цілком можливо в один тур, буде обраний новий градоначальник, який займе місце померлого 16 грудня 2020 року Геннадія Кернеса. В даний час у передвиборній гонці лідирують виконуючий обов'язки міського голови, секретар Харківської міськради Ігор Терехов і екс-глава Харківської ОДА, колишній народний депутат України ("Опозиційний блок") Михайло Добкін. "Слуга народу" не висунуласвого кандидата, при цьому член партії Аліна Мустафаєва вирішила взяти участь у виборах як самовисуванець.

Сайт "Сьогодні" з'ясував, чому пропрезидентська партія проігнорувала змагання за крісло голови Харкова і чи були шанси у "Слуги народу" здобути перемогу на виборах.

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У передвиборній гонці лідирують Ігор Терехов і Михайло Добкін. Фото: колаж "Сьогодні"
У передвиборній гонці лідирують Ігор Терехов і Михайло Добкін. Фото: колаж "Сьогодні"

За кого готові проголосувати харків'яни

Згідно з останніми результатами соцопитування, проведеного групою "Рейтинг", за Ігоря Терехова готові проголосувати 59% жителів Харкова. На другому місці рейтингу перебуває Михайло Добкін. За нього можуть віддати свої голоси 33% харків'ян. Кандидат-самовисуванець, депутат Харківської міськради від партії "Слуга народу" Аліна Мустафаєва отримала лише 2,5% можливих голосів.

Аліна Мустафаєва отримала лише 2,5% можливих голосів
Аліна Мустафаєва отримала лише 2,5% можливих голосів / Фото: Facebook

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Немає сильної кандидатури

У вересні поточного року глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія і голова партії Олександр Корнієнко заявили, що політсила не буде висувати свого кандидата на вибори мера Харкова.

"Я спілкувався з харків'янами, ми не будемо нікого висувати, бо немає сильної кандидатури, яка може боротися", – заявив тоді Арахамія журналістам.

Корнієнко додав, що на місцевих виборах кандидатів висувають місцеві осередки партії. Але "Слуга народу" не буде нікого висувати і не підтримує жодного з тих, хто вже виявив бажання взяти участь у гонках. При цьому Корнієнко допустив, що окремі депутати від партії можуть самовисуватися, але це буде їхня відповідальність.

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Олександр Корнієнко і Давид Арахамія заявили, що "Слуга народу" не висуватиме свого кандидата на вибори мера Харкова
Олександр Корнієнко і Давид Арахамія заявили, що "Слуга народу" не висуватиме свого кандидата на вибори мера Харкова / Фото: Facebook

Кадровий голод, бізнес і політика

Судячи зі слів Арахамії про відсутність сильної кандидатури, можна припустити, що у "Слуги народу" триває кадровий голод, що почався ще у 2019 році. Людей у команді президента Володимира Зеленського, які прийшли до влади разом з ним, стає все менше.

Один за одним залишали свої посади колись наближені до президента люди: секретар РНБО Олександр Данилюк, голова Офісу президента Андрій Богдан, генпрокурор Руслан Рябошапка, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

Олексій Данилюк та Руслан Рябошапка покинули команду Зеленського. Фото: Getty Images
Олексій Данилюк та Руслан Рябошапка покинули команду Зеленського. Фото: Getty Images

Політолог Володимир Цибулько зазначає, що багато хто з тих, хто прийшов із Зеленським у 2019 році, були "людьми бізнесу".

"У них не було досвіду адміністрування політики. Бізнес і політика – абсолютно різні сфери. Бізнес – це з'їдання конкурента. Політика – вміння співіснувати з конкурентом. Всі, хто не зумів співіснувати – були викинуті з політичної системи", – пояснює він.

Лави партії "Слуга народу" з різних причин також покинули низка депутатів міських рад, а також нардепів, таких як Анна Скороход, Антон Поляков, Роман Іванісов, Гео Лерос, Олександр Юрченко, Олександр Дубинський. До слова, 19 жовтня з фракції "Слуга народу" виключили Людмилу Буймістер, яка голосувала проти законопроєкту про олігархів.

Не було шансів

Що стосується Харкова, то тут у міській раді зі 100 депутатів лише 8 – від "Слуги народу". Політолог Вадим Карасьов вважає, що у "Слуги народу" не було шансів перемогти у виборах мера Харкова, і в партії це прекрасно розуміють.

"У Харкові популярна команда Кернеса, яка змогла показати свою ефективність і має хорошу репутацію у електорату. "Слузі народу" не було сенсу вклинюватися у вибори, щоб опинитися аутсайдером. Так званий олімпійський принцип – не можна перемогти, але потрібно брати участь, теж не можна було використовувати, оскільки в політиці він показує слабкість", – пояснює Карасьов.

Вадим Карасьов: "У Харкові популярна команда Кернеса. У "Слуги народу" немає шансів"
Вадим Карасьов: "У Харкові популярна команда Кернеса. У "Слуги народу" немає шансів" / Фото: Facebook

Харків залишили Авакову?

Політолог Цибулько також додав, що "Слуга народу" вирішила не загострювати відносини з харківськими політичними елітами, які лояльно ставляться до Зеленського.

"Слуга народу" від початку розуміла, що їх кандидат буде провальним на тлі таких конкурентів, як Терехов і Добкін. Програш на виборах знизив би рейтинг пропрезидентської партії і налаштував проти Зеленського місцеві еліти, і того ж Арсена Авакова, чий вплив на керівництво Харкова досі має вагу", – говорить Цибулько.

Володимир Цибулько: "Програш на виборах знизив би рейтинг "слуг" та налаштував проти Зеленського місцеві еліти
Володимир Цибулько: "Програш на виборах знизив би рейтинг "слуг" та налаштував проти Зеленського місцеві еліти / Фото: Facebook

Команда тільки формується

На думку Вадима Карасьова, "Слуга народу" може взяти участь у наступних виборах до міськради Харкова, але для цього партії необхідно зміцнити свої позиції у місті і в усій країні.

"У команду Зеленського спочатку потрапила велика кількість випадкових і непрофесійних людей. Хто з них залишиться – це було лише питанням часу. Хто намагається грати у свою гру – виключається з команди. Можна сказати, що справжня команда формується тільки зараз. Коли нова команда набереться сил і досвіду, вона буде готова брати участь у виборах", – резюмував Карасьов.

Раніше сайт "Сьогодні" вивчив передвиборчу діяльність Ігоря Терехова і з'ясував, як кандидат проводить агітаційну роботу, хто становить його електорат і на що претендент робить ставки.

Також ми повідомляли, що Михайло Добкін назвав відео з виконуючим обов'язки мера Харкова Ігорем Тереховим, де той розповідає про участь у будівництві храму Святих Жінок-Мироносиць, "за гранню" і обізвав його "лохом".

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