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Нет сильного кандидата или боятся Авакова? Почему "Слуга народа" не участвует в выборах мэра Харькова

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор раздела Власть
21 октября, 07:05
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В городском совете Харькова из 100 депутатов всего восемь – от "Слуги народа"
«Слуга народа» не хочет обострять отношения с харьковскими элитами, которые лояльно относятся к Зеленскому. Фото: коллаж "Сегодня"
«Слуга народа» не хочет обострять отношения с харьковскими элитами, которые лояльно относятся к Зеленскому. Фото: коллаж "Сегодня"

Выборы мэра Харькова приближаются к финишной прямой – 31 октября, вполне возможно в один тур, будет избран новый градоначальник, который займет место скончавшегося 16 декабря 2020 года Геннадия Кернеса. В данное время в предвыборной гонке лидируют исполняющий обязанности городского головы, секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов и экс-глава Харьковской ОГА, бывший народный депутат Украины ("Оппозиционный блок") Михаил Добкин. "Слуга народа" не выдвинула своего кандидата, при этом член партии Алина Мустафаева решила поучаствовать в выборах как самовыдвиженец.

Сайт "Сегодня" выяснил, почему пропрезидентская партия проигнорировала состязание за кресло главы Харькова и были ли шансы у "Слуги народа" одержать победу на выборах.

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В предвыборной гонке лидируют Игорь Терехов и Михаил Добкин. Фото: коллаж "Сегодня"
В предвыборной гонке лидируют Игорь Терехов и Михаил Добкин. Фото: коллаж "Сегодня"

За кого готовы проголосовать харьковчане

Согласно последним результатам соцопроса, проведенного группой "Рейтинг", за Игоря Терехова готовы проголосовать 59% жителей Харькова. На втором месте рейтинга находится Михаил Добкин. За него могут отдать свои голоса 33% харьковчан. Кандидат-самовыдвиженец, депутат Харьковского горсовета от партии "Слуга народа" Алина Мустафаева получила лишь 2,5% возможных голосов.

Алина Мустафаева получила лишь 2,5% возможных голосов
Алина Мустафаева получила лишь 2,5% возможных голосов / Фото: Facebook

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Нет сильной кандидатуры

В сентябре текущего года глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и председатель партии Александр Корниенко заявили, что политсила не будет выдвигать своего кандидата на выборы мэра Харькова.

"Я общался с харьковчанами, мы не будем никого выдвигать, потому что нет сильной кандидатуры, которая может бороться", – заявил тогда Арахамия журналистам.

Корниенко добавил, что на местных выборах кандидатов выдвигают местные ячейки партии. Но "Слуга народа" не будет никого выдвигать и не поддерживает ни одного из тех, кто уже изъявил желание принять участие в гонках. При этом Корниенко допустил, что отдельные депутаты от партии могут самовыдвигаться, но это будет их ответственность.

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Александр Корниенко и Давид Арахамия заявили, что "Слуга народа" не будет выдвигать своего кандидата на выборы мэра Харькова
Александр Корниенко и Давид Арахамия заявили, что "Слуга народа" не будет выдвигать своего кандидата на выборы мэра Харькова / Фото: Facebook

Кадровый голод, бизнес и политика

Судя по словам Арахамии об отсутствии сильной кандидатуры, можно предположить, что у "Слуги народа" продолжается кадровый голод, начавшийся еще в 2019 году. Людей в команде президента Владимира Зеленского, которые пришли во власть вместе с ним, становится все меньше.

Один за другим покидали свои должности некогда приближенные к президенту люди: секретарь СНБО Александр Данилюк, глава Офиса президента Андрей Богдан, генпрокурор Руслан Рябошапка, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Алексей Данилюк и Руслан Рябошапка покинули команду Зеленского. Фото: Getty Images
Алексей Данилюк и Руслан Рябошапка покинули команду Зеленского. Фото: Getty Images

Политолог Владимир Цыбулько отмечает, что многие из тех, кто пришел с Зеленским в 2019 году, были "людьми бизнеса".

"У них не было опыта администрирования политики. Бизнес и политика – абсолютно разные сферы. Бизнес – это съедание конкурента. Политика – умение сосуществовать с конкурентом. Все, кто не сумел сосуществовать – были выброшены из политической системы", – объясняет он.

Ряды партии "Слуга народа" по разным причинам также покинули ряд депутатов городских советов, а также нардепов, таких как Анна Скороход, Антон Поляков, Роман Иванисов, Гео Лерос, Александр Юрченко, Александр Дубинский. К слову, 19 октября из фракции "Слуга народа" исключили Людмилу Буймистер, которая голосовала против законопроекта об олигархах.

Не было шансов

Что касается Харькова, то здесь в городском совете из 100 депутатов всего 8 – от "Слуги народа". Политолог Вадим Карасев считает, что у "Слуги народа" не было шансов победить в выборах мэра Харькова, и в партии это прекрасно понимают.

"В Харькове популярна команда Кернеса, которая смогла показать свою эффективность и имеет хорошую репутацию у электората. "Слуге народа" было бы бессмысленно вклиниваться в выборы, чтобы оказаться аутсайдером. Так называемый олимпийский принцип – нельзя победить, но нужно участвовать, тоже нельзя было использовать, так как в политике он показывает слабость", – объясняет Карасев.

Вадим Карасев: "В Харькове популярна команда Кернеса. У "Слуги народа" нет шансов"
Вадим Карасев: "В Харькове популярна команда Кернеса. У "Слуги народа" нет шансов" / Фото: Facebook

Харьков оставили Авакову?

Политолог Цыбулько также добавил, что "Слуга народа" решила не обострять отношения с харьковскими политическими элитами, которые лояльно относятся к Зеленскому.

"Слуга народа" изначально понимала, что их кандидат будет провальным на фоне таких конкурентов, как Терехов и Добкин. Проигрыш на выборах снизил бы рейтинг пропрезидентской партии и настроил против Зеленского местные элиты, и того же Арсена Авакова, чье влияние на руководство Харькова до сих пор имеет вес", – говорит Цыбулько.

Владмир Цыбулько: "Проигрыш на выборах снизил бы рейтинг "слуг" и настроил против Зеленского местные элиты
Владмир Цыбулько: "Проигрыш на выборах снизил бы рейтинг "слуг" и настроил против Зеленского местные элиты / Фото: Facebook

Команда только формируется

По мнению Вадима Карасева, "Слуга народа" может принять участие в следующих выборах в горсовет Харькова, но для этого партии необходимо укрепить свои позиции в городе и во всей стране.

"В команду Зеленского изначально попало большое количество случайных и непрофессиональных людей. Кто из них останется – это было лишь вопросом времени. Кто пытается играть в свою игру – исключается из команды. Можно сказать, что настоящая команда формируется только сейчас. Когда новая команда наберется сил и опыта, она будет готова участвовать в выборах", – резюмировал Карасев.

Ранее сайт "Сегодня" изучил предвыборную деятельность Игоря Терехова и выяснил, как кандидат проводит агитационную работу, кто составляет его электорат и на что претендент делает ставки.

Также мы сообщали, что Михаил Добкин назвал видео с исполняющим обязанности мэра Харькова Игорем Тереховым, где тот рассказывает об участии в строительстве храма Святых Жен-Мироносиц, "за гранью" и обозвал его "лохом".

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