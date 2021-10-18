Вибори в Харкові: у друзів Кернеса – найвищі рейтинги

Вибори мера Харкова підходять до фінішної прямої – 31 жовтня цілком можливо в один тур буде обраний новий градоначальник, який займе місце померлого 16 грудня 2020 року Геннадія Кернеса.
Рейтинги
Лідером всіх рейтингів, які проводилися в передвиборчий період, на сьогодні є виконуючий обов'язки мера Харкова, представник "Блоку Кернеса – Успішний Харків" Ігор Терехов. В опитуванні соціологічної групи "Рейтинг" Терехов має 59% схвалення, 29% – не задоволені його роботою. При цьому йому довіряють 53% опитаних, не довіряють – 37%. Тиждень тому за нього готові були проголосувати 57,6% опитаних.
На другому місці самовисуванець Михайло Добкін з рейтингом довіри 33% і за нього готові проголосувати 27,6%. Правда, і рейтинг недовіри у нього високий – 59%.
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Значно відстають від лідерів Олександр Скорик ( "Європейська Солідарність"), за якого готові голосувати 3,6% і 39-річний самовисуванець Олександр Ярославський. Йому сьогодні довіряють 37%, не довіряють – 32%, не знають його – 22%, а готові проголосувати за нього також 3,6%.
Партійний рейтинг
Опитування соціологічної групи "Рейтинг", яке проводилося 2-9 жовтня, показує, що до Харківської обласної ради лідирує партія "Блок Кернеса – Успішний Харків" з рейтингом 45,7% серед тих, хто буде голосувати і визначився з вибором. Її очолює син покійного мера Харкова Кирило Кернес.
Далі йде партія "Блок Світличної Разом!", яку готові підтримати 19,6%, "Опозиційна платформа – За життя" – з показником 13,7%, "Слуга народу" – 7,4%, "Європейська солідарність" – 4, 2%, партія Шарія – 3,7%. Рейтинг інших партій – менше 2%. Не визначились – близько 11%.
Вибори мера Харкова
- У грудні 2020 року в Харкові помер мер Геннадій Кернес, після чого обов'язки глави міста тимчасово перейшли до секретаря Харківської міськради Ігоря Терехова. Нові вибори відбудуться 31 жовтня. Добкін вже встиг "наїхати" на Терехова , назвавши його лохом через ролик про храм.
- Минулої осені в Харкові пройшли місцеві вибори. Тоді Добкін теж брав участь, але "несподівано" знявся на користь Кернеса, лише зазначивши, що, мовляв, його "місія виконана".
- На майбутніх виборах крім Добкіна раніше виявили бажання балотуватися глава місцевого осередку партії "Європейська солідарність" Олександр Скорик, опонент Кернеса Дмитро Маринин, глава харківського "Нацкорпусу" Костянтин Немічев, колишній суддя, а нині депутат міськради від "Партії Шарія" Володимир Плетньов. Частина висуванців вже зняла свої кандидатури.