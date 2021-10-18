Вибори в Харкові: у друзів Кернеса – найвищі рейтинги

В місцеву раду впевнено веде свій блок син Геннадія Адольфовича

Ігор Терехов залишається фаворитом. Михайло Добкін теж бере участь / Колаж "Сьогодні"

Вибори мера Харкова підходять до фінішної прямої – 31 жовтня цілком можливо в один тур буде обраний новий градоначальник, який займе місце померлого 16 грудня 2020 року Геннадія Кернеса.

Рейтинги

Лідером всіх рейтингів, які проводилися в передвиборчий період, на сьогодні є виконуючий обов'язки мера Харкова, представник "Блоку Кернеса – Успішний Харків" Ігор Терехов. В опитуванні соціологічної групи "Рейтинг" Терехов має 59% схвалення, 29% – не задоволені його роботою. При цьому йому довіряють 53% опитаних, не довіряють – 37%. Тиждень тому за нього готові були проголосувати 57,6% опитаних.

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На другому місці самовисуванець Михайло Добкін з рейтингом довіри 33% і за нього готові проголосувати 27,6%. Правда, і рейтинг недовіри у нього високий – 59%.

Значно відстають від лідерів Олександр Скорик ( "Європейська Солідарність"), за якого готові голосувати 3,6% і 39-річний самовисуванець Олександр Ярославський. Йому сьогодні довіряють 37%, не довіряють – 32%, не знають його – 22%, а готові проголосувати за нього також 3,6%.

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Партійний рейтинг

Опитування соціологічної групи "Рейтинг", яке проводилося 2-9 жовтня, показує, що до Харківської обласної ради лідирує партія "Блок Кернеса – Успішний Харків" з рейтингом 45,7% серед тих, хто буде голосувати і визначився з вибором. Її очолює син покійного мера Харкова Кирило Кернес.

Далі йде партія "Блок Світличної Разом!", яку готові підтримати 19,6%, "Опозиційна платформа – За життя" – з показником 13,7%, "Слуга народу" – 7,4%, "Європейська солідарність" – 4, 2%, партія Шарія – 3,7%. Рейтинг інших партій – менше 2%. Не визначились – близько 11%.

Вибори мера Харкова

У грудні 2020 року в Харкові помер мер Геннадій Кернес, після чого обов'язки глави міста тимчасово перейшли до секретаря Харківської міськради Ігоря Терехова. Нові вибори відбудуться 31 жовтня. Добкін вже встиг "наїхати" на Терехова , назвавши його лохом через ролик про храм.

Минулої осені в Харкові пройшли місцеві вибори. Тоді Добкін теж брав участь, але "несподівано" знявся на користь Кернеса, лише зазначивши, що, мовляв, його "місія виконана".

На майбутніх виборах крім Добкіна раніше виявили бажання балотуватися глава місцевого осередку партії "Європейська солідарність" Олександр Скорик, опонент Кернеса Дмитро Маринин, глава харківського "Нацкорпусу" Костянтин Немічев, колишній суддя, а нині депутат міськради від "Партії Шарія" Володимир Плетньов. Частина висуванців вже зняла свої кандидатури.