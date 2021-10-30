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СЬОГОДНІ Влада Події

Вибори у Харкові: на дільницях вакцинуватимуть проти COVID-19

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
30 жовтня, 19:33
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Пункти вакцинації працюватимуть на виборчих дільницях, розташованих у школах
Фото: колаж "Сьогодні"
Фото: колаж "Сьогодні"

У Харкові завтра, 31 жовтня, пройдуть вибори мера. Цього дня на 41 виборчій дільниці запрацюють пункти вакцинації.

Про це розповіли у пресслужбі мерії.

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Відомо, що імунізація проводитиметься вакцинами Coronavac, Pfizer та AstraZeneca.

"У Харкові останніми днями на добу в середньому вакцинуються близько 8 тисяч жителів. Наше завдання – зробити все, щоб ця цифра зростала. Тому звертаємося до всіх харків'ян із проханням не лише активно голосувати, а й подбати про своє здоров'я та здоров'я близьких", – йдеться в повідомленні.

Зі списком пунктів вакцинації можна ознайомитися тут.

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Вибори у Харкові-2021

  • Місцеві вибори в місті пройшли рік тому і мером було обрано Геннадія Кернеса, але у зв'язку з його смертю в грудні Верховна Рада призначила позачергові вибори на 31 жовтня. Ми розповідали, як відбуватимуться вибори у "червоній зоні" карантину.
  • Спочатку в парламенті розглядалося проведення позачергових виборів міського голови Харкова у березні чи жовтні 2021 року. Відповідно до законодавства, вибори призначаються не раніше, ніж через 60 днів після ухвалення відповідної постанови Верховною Радою. Після подання всіх необхідних документів з боку харківської влади народні депутати проголосували за проведення виборів 31 жовтня 2021 року – останньої неділі місяця.
  • Для отримання бюлетеня необхідно надати документи, що посвідчують (паспорт у вигляді книжечки або ID-картки, військовий квиток для військовослужбовців, тимчасове посвідчення громадянина України). Виборчий бюлетень включає список із 10 кандидатів із прізвищами в алфавітному порядку та короткими відомостями. Навпроти одного з прізвищ у порожньому квадраті слід поставити позначку "+" або будь-яку іншу. Якщо бюлетень був зіпсований, виборець має право один раз замінити його на новий. Для цього слід звернутися до члена комісії на дільниці.

  • Підрахунок голосів за кандидатів в мери Харкова стартує після закриття виборчих дільниць 31 жовтня о 20:00. Термін встановлення результатів голосування визначений ЦВК – не пізніше, ніж на 12 день з дня виборів мера, тобто до 12 листопада 2021 включно. Офіційне оголошення підсумків виборів у друкованих ЗМІ – не пізніше 5 днів від встановлення результатів Територіальною виборчою комісією Харкова.

Також нагадаємо, що напередодні голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що під час виборів на виборчих дільницях вимагатимуть СOVID-сертифікат. Однак пізніше повідомив, що його неправильно зрозуміли, нібито він мав на увазі лише громадські місця, а не виборчі дільниці. У зв'язку з цим, ОПОРА заявила про ризик зриву виборів у Харкові. Крапку у суперечці поставила Центральна виборча комісія України.

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