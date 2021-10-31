Двоє в одній кабінці – на виборах у Харкові показали перше дивне порушення (фото)

Виборці порушили правила голосування

В Харкові на виборчій дільниці № 631626 на вул. вул. Туркестанська, 1, зафіксовано голосування удвох в одній кабінці. Про це повідомляє громадянська мережа "ОПОРА".

Відповідно до частини 5 статті 248 Виборчого кодексу України, виборчі бюлетені заповнюються виборцем особисто у кабіні для таємного голосування.

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"Під час заповнення виборчого бюлетеня забороняється присутність інших осіб, здійснення фото- та відеофіксації будь-яким способом", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні спостерігачів громадянської мережі "ОПОРА" не пустили на дві дільниці для голосування без негативного ПЛР-тесту чи сертифіката про вакцинацію.

Напередодні спалахнув скандал: голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що під час виборів на виборчих дільницях вимагатимуть СOVID-сертифікат. Однак пізніше повідомив, що його неправильно зрозуміли, нібито він мав на увазі лише громадські місця, а не виборчі дільниці. У зв'язку з цим ОПОРА заявила про ризик зриву виборів у Харкові. Точку у суперечці поставила Центральна виборча комісія України, заявивши, що для голосування потрібні лише маска та паспорт. А на дільницях навіть будуть пункти вакцинації.

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Нагадаємо, що місцеві вибори у місті пройшли рік тому і мером було обрано Геннадія Кернеса, але у зв'язку з його смертю у грудні Верховна Рада призначила позачергові вибори на 31 жовтня. Ми розповідали, як відбуватимуться вибори у "червоній зоні" карантину.

Спочатку в парламенті розглядалося проведення позачергових виборів міського голови Харкова у березні чи жовтні 2021 року. Відповідно до законодавства, вибори призначаються не раніше ніж через 60 днів після ухвалення відповідної постанови Верховною Радою. Після подання всіх необхідних документів з боку харківської влади народні депутати проголосували за проведення виборів 31 жовтня 2021 року – в останню неділю місяця.

Для отримання бюлетеня необхідно надати документи, що посвідчують особу (паспорт у вигляді книжечки або ID-картки, військовий квиток для військовослужбовців, тимчасове посвідчення громадянина України). Виборчий бюлетень включає список із 10 кандидатів із прізвищами в алфавітному порядку та короткими відомостями. Навпроти одного з прізвищ у порожньому квадраті слід поставити позначку "+" або будь-яку іншу. Якщо бюлетень був зіпсований, виборець має право один раз замінити його на новий. Для цього слід звернутися до члена комісії на дільниці.

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Підрахунок голосів за кандидатів у мери Харкова стартує після закриття виборчих дільниць 31 жовтня о 20.00. Термін встановлення результатів голосування визначено ЦВК – не пізніше як на 12-й день із дня виборів мера, тобто. до 12 листопада 2021 року включно. Офіційне оголошення підсумків виборів у друкованих ЗМІ – не пізніше 5 днів від встановлення результатів Територіальною виборчою комісією Харкова.