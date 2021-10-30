Радуцький пояснив, чи вимагатимуть на виборах у Харкові СOVID-сертифікат

Завтра, 31 жовтня, у Харкові відбудуться позачергові вибори мера

Фото: колаж "Сьогодні"

Голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький повідомив, що під час позачергових виборів Харківського міського голови на виборчих дільницях можуть перевіряти COVID-сертифікат або результат ПЛР-тесту. Однак пізніше повідомив, що його неправильно зрозуміли

Першу заяву він зробив у п'ятницю, 29 жовтня, в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна".

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"За законом повинні перевіряти. Чи COVID-паспорти, чи ПЛР-тести, чи тести на антиген", – сказав він.

Тільки маска та соціальна дистанція

У коментарі ОПОРІ Радуцький пояснив, що мав на увазі лише громадські місця, а не виборчі дільниці.

"Я мав на увазі громадські місця, що є постанова уряду щодо карантинних обмежень. Щодо виборів, то Виборчий кодекс вищий за всі постанови уряду. Центральна виборча комісія зараз додатково повідомить, що обов'язковими вимогами будуть дотримання соціальної дистанції та наявність маски. Адже виборчі дільниці не є громадськими місцями. Я сказав це про громадські місця, я коментував постанову уряду №1236, але Виборчий кодекс вищий за постанову уряду. Вибори ніхто не зриватиме, вимагатимуть лише маску та соціальну дистанцію", – сказав він.

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Вибори у Харкові-2021

Місцеві вибори в місті пройшли рік тому і мером було обрано Геннадія Кернеса, але у зв'язку з його смертю в грудні Верховна Рада призначила позачергові вибори на 31 жовтня. Ми розповідали, як відбуватимуться вибори у "червоній зоні" карантину .

. Спочатку в парламенті розглядалося проведення позачергових виборів міського голови Харкова у березні чи жовтні 2021 року. Відповідно до законодавства, вибори призначаються не раніше, ніж через 60 днів після ухвалення відповідної постанови Верховною Радою. Після подання всіх необхідних документів з боку харківської влади народні депутати проголосували за проведення виборів 31 жовтня 2021 року – останньої неділі місяця.

Виборчі дільниці у Харкові відкриються 31 жовтня о 08:00. Проголосувати можна буде до 20:00.

Для отримання бюлетеня необхідно надати документи, що посвідчують (паспорт у вигляді книжечки або ID-картки, військовий квиток для військовослужбовців, тимчасове посвідчення громадянина України). Виборчий бюлетень включає список із 10 кандидатів із прізвищами в алфавітному порядку та короткими відомостями. Навпроти одного з прізвищ у порожньому квадраті слід поставити позначку "+" або будь-яку іншу. Якщо бюлетень був зіпсований, виборець має право один раз замінити його на новий. Для цього слід звернутися до члена комісії на дільниці.

Також нагадаємо, Комаровський вказав на небезпечний момент у виборах мера Харкова.