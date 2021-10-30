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Радуцкий объяснил, будут ли на выборах в Харькове требовать СOVID-сертификат

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
30 октября, 14:37
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Завтра, 31 октября, в Харькове состоятся внеочередные выборы мэра
Фото: коллаж "Сегодня"
Фото: коллаж "Сегодня"

Глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий сообщил, что во время внеочередных выборов Харьковского городского головы на избирательных участках могут проверять COVID-сертификат или результат ПЦР-теста. Однако позже сообщил, что его неправильно поняли

Первое заявление он сделал в пятницу, 29 октября, в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

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"По закону должны проверять. Или COVID-паспорта, или ПЦР-тесты, или тесты на антиген", – сказал он.

Только маска и социальная дистанция

В комментарии ОПОРЕ Радуцкий объяснил, что имел в виду только общественные места, а не избирательные участки.

"Я имел в виду общественные места, что есть постановление правительства по карантинным ограничениям. Что касается выборов, то Избирательный кодекс выше всех постановлений правительства. Центральная избирательная комиссия сейчас дополнительно сообщит, что обязательными требованиями будут соблюдение социальной дистанции и наличие маски. Ведь избирательные участки не являются общественными местами. Я сказал это об общественных местах, я комментировал постановление правительства №1236, но Избирательный кодекс выше постановления правительства. Выборы никто срывать не будет, будут требовать только маску и социальную дистанцию", – сказал он.

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Выборы в Харькове-2021

  • Местные выборы в городе прошли год назад и мэром был избран Геннадий Кернес, но в связи с его смертью в декабре Верховная Рада назначила внеочередные выборы на 31 октября. Мы рассказывали, как будут проходить выборы в красной зоне карантина.
  • Изначально в парламенте рассматривалось проведение внеочередных выборов городского головы Харькова в марте или в октябре 2021 года. Согласно законодательству, выборы назначаются не ранее, чем через 60 дней после принятия соответствующего постановления Верховной Радой. После подачи всех необходимых документов со стороны харьковских властей народные депутаты проголосовали за проведение выборов 31 октября 2021 – в последнее воскресенье месяца.
  • Избирательные участки в Харькове откроются 31 октября в 08:00. Проголосовать можно будет до 20:00.
  • Для получения бюллетеня необходимо предоставить удостоверяющие документы (паспорт в виде книжечки или ID-карты, военный билет для военнослужащих, временное удостоверение гражданина Украины). Избирательный бюллетень включает список из 10 кандидатов с фамилиями в алфавитном порядке и краткими сведениями. Напротив одной из фамилий в пустом квадрате следует поставить отметку "+" или любую другую. Если бюллетень был испорчен, избиратель имеет право один раз заменить его на новый. Для этого нужно обратиться к члену комиссии на участке.

Также напомним, Комаровский указал на опасный момент в выборах мэра Харькова.

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