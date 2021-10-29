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СЕГОДНЯ Власть Мнения

Выборы мэра Харькова: Комаровский указал на опасный момент

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
29 октября, 15:08
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Доктор объяснил недочет властей с харьковскими выборами и дал советы
Комаровский раскритиковал подготовку к голосованию. Коллаж "Сегодня"
Комаровский раскритиковал подготовку к голосованию. Коллаж "Сегодня"

Известный врач-педиатр Евгений Комаровский считает одной из главных ошибок власти во время пандемии COVID-19 – неправильная организация голосования на выборах мэра Харькова, которые пройдут 31 октября.

Об этом он сказал в интервью Украинской правде.

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Он объяснил, как нужно было сделать голосование людей более безопасным в связи с ухудшением эпидситуации.

"31 октября в Харькове будут проходить выборы. Неужели не было очевидно, что голосование внутри помещений намного опаснее, чем голосование на открытом воздухе? А если бы эти выборы провести не 31 октября, а 30 сентября? И не в закрытых помещениях, а поставить столики и кабинки под навесом? То есть в десятки раз уменьшить вероятность инфицирования людей. И куча таких решений, которые можно было принять", – сказал Комаровский.

Выборы в Харькове-2021

  • Местные выборы в городе прошли год назад и мэром был избран Геннадий Кернес, но в связи с его смертью в декабре, Верховная Рада назначила внеочередные выборы на 31 октября. Мы рассказывали, как будут проходить выборы в красной зоне карантина.
  • Изучать настроения жителей Харькова социологи начали задолго до избирательной гонки. Но более понятной картина стала за несколько недель до выборов, когда люди уже более-менее определились с поддержкой кандидата. Примечательно, что несколько компаний показали очень близкие по цифрам результаты опросов. Наш журналист разобралась с рейтингами и узнала, кто может победить в Харькове.
  • Основными кандидатами на победу считают исполняющего обязанности городского головы, секретаря Харьковского горсовета Игоря Терехова и экс-главу Харьковской ОГА, бывшего народного депутата Михаила Добкина. Читайте подробней, как они устраивали перепалки, не подбирая выражений.

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