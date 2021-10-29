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Вибори мера Харкова: Комаровський вказав на небезпечний момент

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
29 жовтня, 15:08
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Лікар пояснив недолік влади з харківськими виборами та дав поради
Комаровський розкритикував підготовку до голосування. Колаж "Сьогодні"
Комаровський розкритикував підготовку до голосування. Колаж "Сьогодні"

Відомий лікар-педіатр Євген Комаровський вважає однією з головних помилок влади під час пандемії COVID-19 – неправильну організацію голосування на виборах мера Харкова, які пройдуть 31 жовтня.

Про це він сказав в інтерв'ю Українській правді.

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Він пояснив, як потрібно було зробити голосування людей безпечнішим у зв'язку з погіршенням епідситуації.

"31 жовтня у Харкові відбуватимуться вибори. Невже не було очевидним, що голосування всередині приміщень набагато небезпечніше, ніж голосування на відкритому повітрі? А якби ці вибори провести не 31 жовтня, а 30 вересня? І не в закритих приміщеннях, а поставити столики та кабінки під навісом? Тобто вдесятеро зменшити ймовірність інфікування людей. І купа таких рішень, які можна було ухвалити", – сказав Комаровський.

Вибори у Харкові-2021

  • Місцеві вибори в місті пройшли рік тому і мером було обрано Геннадія Кернеса, але у зв'язку з його смертю в грудні, Верховна Рада призначила позачергові вибори на 31 жовтня. Ми розповідали, як відбуватимуться вибори у "червоній зоні" карантину.
  • Вивчати настрої мешканців Харкова соціологи розпочали задовго до виборчих перегонів. Але зрозумілішою картина стала за кілька тижнів до виборів, коли люди вже більш-менш визначились із підтримкою кандидата. Цікаво, що кілька компаній показали дуже близькі за цифрами результати опитувань. Наш журналіст розібралася з рейтингами і дізналася, хто може перемогти у Харкові.
  • Основними кандидатами на перемогу вважають виконувача обов'язків міського голови, секретаря Харківської міськради Ігоря Терехова та ексглаву Харківської ОДА, колишнього народного депутата Михайла Добкіна. Читайте детальніше, як вони влаштовували суперечки, не підбираючи виразів.

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