Хто переможе на виборах мера Харкова – усі рейтинги за жовтень

Напередодні виборів міського голови аналізуємо соцопитування виборців за останній місяць

Жовтень 2021 року однозначно стане вирішальним для політичної долі одного з кандидатів на майбутніх виборах мера в Харкові, які відбудуться 31-го числа. Вивчати настрої жителів Харкова соціологи розпочали задовго до виборчих перегонів. Але зрозумілішою картина стала за кілька тижнів до виборів, коли люди вже більш-менш визначились із підтримкою кандидата. Цікаво, що кілька компаній показали дуже близькі за цифрами результати опитувань.

Два лідери електоральних симпатій

На початку жовтня результати соціологічного дослідження надала компанія SOCIS. Саме соцопитування відбувалося наприкінці вересня. Судячи з діаграми, вимальовуються два явні лідери: Ігор Терехов з партії "Блок Кернеса — Успішний Харків!" та самовисуванець Михайло Добкін. У них 52,3% та 29,1% відповідно серед тих, хто визначився та голосуватиме. На третьому місці симпатій – Юлія Світлична, лідерка ПП "Блок Світличної "Разом".

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Інші кандидати значно поступаються першим двом, не перетинаючи 2-відсотковий бар'єр.

Більшість кандидатів за бортом

Передвиборчу обстановку вивчали також у соціологічній групі "Рейтинг". Дослідження проводили з 2 до 7 жовтня. Воно показало, що найбільша кількість містян готова віддати свій голос на виборах міського голови Харкова за Ігоря Терехова. Це 57,6% тих, хто визначився і має намір прийти на дільницю. 27,6% опитаних підтримують Михайла Добкіна. Рейтинг інших кандидатів – менше 4%. Тих, хто не визначився, – близько 14%.

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Як бачимо, розрив між парою лідерів зріс майже на 7%. А рейтинг Терехова став майже вдвічі більшим, ніж Добкіна.

Другого туру може і не бути

Соцопитування компанії Human Research, яке провели в період з 12 по 22 жовтня 2021 року, так само, як і два попередні, показало, що доля міського голови Харкова може визначитися ще в першому турі, оскільки кандидат Терехов долає 50-відсотковий бар'єр. Навпроти його прізвища галочку готові поставити 55,8% виборців, що визначилися. За перемогу найближчого конкурента, кандидата Добкіна, готові віддати голоси 25,9% дорослих містян.

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У представника "Європейської солідарності" Олександра Скорика – 3,8%. Рейтинги решти кандидатів виявилися нижчі за 4%.

Майже в той самий час аналіз думок жителів Харкова провела громадська організація "Розвиток суспільства". У період з 19 по 22 жовтня виборці були найбільше прихильні до Ігоря Терехова (44% опитаних), Михайла Добкіна (29%) та Олександра Скорика (5%). Жоден з інших кандидатів не набирає понад 1% підтримки.