Хто насправді керує Харковом без Кернеса – список тіньових "мерів"

Після смерті Кернеса постало питання: кому дістанеться його спадщина

Терехов і Добкін навряд чи зможуть управляти містом без урахування думки місцевих еліт. Фото: колаж "Сьогодні"

У неділю, 31 жовтня, відбудуться вибори мера Харкова У передвиборчих перегонах лідирують в.о. міського голови, секретар Харківської міськради Ігор Терехов та ексглава Харківської ОДА, колишній народний депутат України ("Опозиційний блок") Михайло Добкін. Сайт "Сьогодні" спробував розібратися, хто з впливових політиків та бізнесменів підтримує кандидатів та хто з них може претендувати на "вакансію" тіньового господаря Харкова.

Спадщина беззмінного мера

Терехов і Добкін будують свої передвиборчі кампанії на популярності померлого 16 грудня 2020 року Геннадія Кернеса. Кожен із кандидатів заявляє, що саме він продовжить справу колишнього мера, якого поважали жителі Харкова.

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Геннадій Кернес керував Харковом майже 15 років. У 2006 році він став головним архітектором перемоги Михайла Добкіна під час виборів міського голови, а сам обійняв посаду секретаря міськради. 2010 року Добкін став губернатором Харківської області, а Кернес замінив його у кріслі мера. Під його керівництвом Харків помітно покращав. Кернес зміг домогтися поваги харків'ян, і про це свідчать рейтинги мера, які за роки його правління зросли вдвічі.

Попри "сильну руку міцного господарника", Кернес умів лавірувати між ворогуючими кланами політичних еліт міста і "множити на нуль" найзатятіших опонентів. Тому після смерті незмінного мера постало питання: як поділять спадщину Кернеса?

Офіційними кандидатами на посаду мера сьогодні є Ігор Терехов та Михайло Добкін. Але вони навряд чи зможуть керувати містом одноосібно, без урахування думки місцевих еліт, що контролюють місцеві ЗМІ та підприємства. Адже багато років вичікували зручного моменту.

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Хто ці люди? Сайт "Сьогодні" обрав десяток найвпливовіших.

Арсен Аваков

Арсен Аваков програв Генадію Кернесу на виборах мера Харкова в 2010 році. Фото: колаж "Сьогодні"

Одним із перших претендентів на роль нового господаря міста може стати ексглава МВС та колишній губернатор Харківської області Арсен Аваков. Адже саме у нього Кернес відібрав свою першу перемогу на виборах мера у 2010 році. До цього Арсен Борисович очолював Харківську облдержадміністрацію. Аваков залишався однією з головних противаг Кернеса. 2015 року покійний мер Харкова звинуватив Авакова у замаху на його життя. Саме ексміністру внутрішніх справ приписують перемогу над "російською весною" у Харкові ще у зародку 2014 року. Арсен Аваков також заявив, що Кернес був причетний до спроби створити ХНР, але вчасно одумався.

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Нагадаємо, що кандидат у мери Харкова Ігор Терехов, який працював у команді Кернеса, раніше був заступником Арсена Авакова у Харківській ОДА.

До речі, саме Авакова, а не Терехова Михайло Добкін вважає своїм головним конкурентом на майбутніх виборах.

"Є ставленики команди Авакова, але я їх не вважаю конкурентами. Головним конкурентом я, скоріше, вважаю самого Арсена Борисовича. Він має до Харкова відношення за великою кількістю років, які він тут прожив, пропрацював. Він для Харкова людина відома, і вплив його великий. Тому боротимуся з ним", – заявив Добкін.

Ігор Котвицький

Ігор Котвицький – давній товариш та партнер по бізнесу Арсена Авакова. Фото: колаж "Сьогодні"

Ігор Котвицький – близький друг та бізнес-партнер Арсена Авакова. Разом із ексглавою МВС перебував у партії "Народний фронт", був депутатом. Сам Аваков відгукується про нього так: "Мій давній товариш, з яким ми довгий час разом і який був зі мною в різних ситуаціях". Котвицький також керував харківським бізнесом ексміністра внутрішніх справ. У тому числі під контролем бізнес-партнера Авакова були газові компанії.

Павло Фукс

Павло Фукс – друг та соратник Генадія Кернеса. У сфері інтересів Фукса – нерухомість, банківський бізнес, нафтова галузь. Фото: колаж "Сьогодні"

Павло Фукс – друг дитинства та соратник Геннадія Кернеса. Наприкінці 2000-х він вважався одним із найвпливовіших московських девелоперів. Портфель його компанії MosCity Group складав близько 7 млн кв. м. Але через проблеми з боргами Фукс до середини 2010-х був змушений продати російські активи та повернутися до України. Сьогодні в Росії його звинувачують у розкраданні грошей пайовиків під час будівництва двох житлових комплексів, а в Казахстані підозрюють у розкраданні коштів у БТА-Банку. В Україні РНБО ввела проти Фукса санкції через причетність до незаконного отримання ліцензій на видобуток корисних копалин. До сфери інтересів Павла Фукса в Україні входять також банківський бізнес та нафтова галузь.

Як заявив сам Фукс, на виборах мера Харкова він підтримуватиме і голосуватиме за Терехова. Свій вибір він пояснив тим, що Кернес і так фактично делегував Терехову частину своїх повноважень.

Олександр Фельдман

Олександр Фельдман є власником харківського ринку "Барабашово", через який у нього був конфлікт з Кернесом. Фото: колаж "Сьогодні"

Бізнесмен Олександр Фельдман, як і Кернес, має майже стовідсоткову впізнаваність у Харкові та низький персональний антирейтинг. Він заявляв про мерські амбіції ще 2015-го, але так і не наважився йти проти Кернеса. У 2013 році Фельдман потрапив до рейтингу 100 найбагатших українців за версією журналу Forbes, посівши 35-те місце зі статком 287 млн дол.

Фельдман володіє групою компаній АВЕК, що займається нерухомістю. Йому належать торговельні та торгово-офісні комплекси та центри у Харкові: "Новосалтівський", AvePlaza, PlatinumPlaza, "Портал", "Портал 2", Radio city, Levada city, Сумський ринок, маркет "23 серпня". Також він є власником харківського ринку "Барабашово" (найбільшого в Європі), на території якого працюють понад 60 тис. людей.

Саме "Барабашово" став каменем спотикання між Кернесом та Фельдманом. Тодішній міський голова мав намір знести ринок через конфлікт щодо ділянки землі. У мерії було переконання, що замість ринку там має проходити нова дорога. Після смерті Кернеса Фельдман зробив ставку на Михайла Добкіна, заявивши, що під час виборів харківського міського голови підтримує його кандидатуру.

Ігор Райнін

Ексглава адміністрації президента Порошенка Ігор Райнін приєднався до ОПЗЖ та зблизився з Кернесом. Фото: колаж "Сьогодні"

Колишній голова Харківської ОДА та адміністрації президента Порошенка Ігор Райнін зміг порозумітися з Кернесом. Після того, як президентом став Володимир Зеленський, Райнін залишив Порошенка, приєднався до ОПЗЖ і став головою обласної організації партії. У коаліції з Медведчуком, Бойком та Кернесом Райнін протистояв призначеному Зеленським губернатору Харківської області Олексію Кучеру.

В "Опозиційній платформі – За життя" вирішили підтримати на виборах мера Харкова – Михайла Добкіна.

Віталій Хомутинник

Віталій Хомутинник народився в Макіївці, але його діяльність багато в чому пов'язана з Харковом. Фото: колаж "Сьогодні"

Екснардеп Віталій Хомутинник народився у Макіївці Донецької області, але його політична діяльність багато в чому пов'язана з Харковом. Хомутинник почав займатися бізнесом у 15 років. За його словами, він був "човником" і возив в Україну джинси та пуховики з Туреччини, Угорщини та ОАЕ. У 26 він уже був наймолодшим нардепом.

Довгий час був близьким до Партії регіонів. А після падіння режиму Януковича став новим партнером Ігоря Коломойського. У 2020 році статки Хомутинника оцінювалися в 311 млн доларів. Він також придбав активи в агросекторі, 7% акцій найбільшого виробника соняшникової олії у світі та має газовий бізнес.

У Харкові Віталій Хомутинник мав добрі стосунки із Геннадієм Кернесом. Кого підтримає Хомутинник на виборах мера Харкова, наразі невідомо.

Володимир Скоробагач

Володимир Скоробагач входить в орбіту впливу Віталія Хомутинника і мав добрі стосунки з Кернесом. Фото: колаж "Сьогодні"

Депутат Харківської облради від ОПЗЖ Володимир Скоробагач входить до орбіти впливу Віталія Хомутинника. Також мав добрі стосунки із покійним міським головою Харкова. 2020 року обраний за списком від ОПЗЖ депутатом Харківської обласної ради.

Олександр Ярославський

Олександр Ярославський – частина бізнесу підприємця зав'язана на тендерах у Харкові, де перемагають його компанії. Фото: колаж "Сьогодні"

Олександр Ярославський – важкоатлет у харківських бізнес-колах. У 2016 році, за версією Forbes, увійшов до першої десятки найбагатших людей країни. Ярославський володіє однією з найпотужніших бізнес-груп України DCH, що включає банки, заводи, гірничодобувні підприємства, девелоперські компанії, об'єкти нерухомості. Бізнес-імперія Ярославського багато в чому пов'язана з Харковом.

Ярославський брав участь у реконструкції харківського аеропорту, побудував у Харкові перший готель класу люкс Kharkiv Palace, викупив контрольний пакет акцій легендарного Харківського тракторного заводу (ХТЗ).

Мав конфлікт з Кернесом, але до смерті харківського голови вони все ж таки встигли налагодити стосунки. Частина бізнесу Ярославського зав'язана, зокрема, на тендерах у Харкові, де перемагають його компанії. За Терехова як в.о. мера глобальних змін не відбулося.

Олександр Давтян

Олександр Давтян володіє трьома готелями та популярним у Харкові телеканалом Simon. Фото: колаж "Сьогодні"

Олександр Давтян – бізнесмен та місцевий медіамагнат. Володіє одним із найпопулярніших медіа у Харкові – телекомпанією Simon. Також Давтян має велику інвестиційну групу DAD. Дружить з Ігорем Райніним з ОПЗЖ.

Євген Мураєв

Євген Мураєв – колишній член Партії регіонів та чинний лідер партії "Наші". Володіє телеканалом "Наш". Фото: колаж "Сьогодні"

Євген Мураєв – депутат Верховної Ради VII та VIII скликань, депутат Харківської обласної ради двох скликань. Колишній член Партії регіонів та колишній голова політради партії "За життя". Лідер партії "Наші" та власник телеканалу "Наш".

Мураєв називав себе симпатиком Геннадія Кернеса. Вони разом очолювали список Опозиційного блоку на виборах 2019 року. Кернес просував дружину Мураєва у перші заступники голови облради. Мураєв був серед політиків, які провели церемонію прощання із Кернесом. Кого підтримає Мураєв на виборах мера Харкова, політик поки що не повідомляв.

Нагадаємо, у неділю, 31 жовтня, майже двомільйонний Харків обиратиме нового мера. З новим головою харків'яни отримають і нових, а можливо, старих тіньових господарів міста.

Раніше сайт "Сьогодні" вивчив передвиборчу діяльність Ігоря Терехова та з'ясував, як кандидат проводить агітаційну роботу, хто становить його електорат і на що претендент робить ставки.

Також ми розповідаємо, як Михайло Добкін планує перемагати за рахунок проблем з коронавірусом та колишньої дружби з Геннадієм Кернесом.

Крім того, ми з'ясовували, чому пропрезидентська партія проігнорувала змагання за крісло голови Харкова та чи були шанси у "Слуги народу" здобути перемогу на виборах.