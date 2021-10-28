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Кто победит на выборах мэра в Харькова – все рейтинги за октябрь

Анна Ткаченко Анна Ткаченко ведущий редактор раздела "Власть"
28 октября, 06:35
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В преддверии выборов городского главы анализируем соцопросы избирателей за последний месяц.
Выборы мэра Харькова запланированы на 31 октября / Коллаж "Сегодня"
Выборы мэра Харькова запланированы на 31 октября / Коллаж "Сегодня"

Октябрь 2021 года однозначно станет решающим для политической судьбы одного из кандидатов на предстоящих выборах мэра в Харькове, которые состоятся 31-го числа. Изучать настроения жителей Харькова социологи начали задолго до избирательной гонки. Но более понятна картина стала за несколько недель до выборов, когда люди уже более-менее определились со своим кандидатом. Примечательно, что несколько компаний показали очень близкие по цифрам результаты опросов.

Два лидера электоральный симпатий

В начале октября результаты социологического исследования представила компании SOCIS. Сам соцопрос проходил в конце сентября. Глядя на диаграмму, вырисовывается два явных лидера: Игорь Терехов из партии "Блок Кернеса — Успешный Харьков!" и самовыдвиженец Михаил Добкин. У них 52,3% и 29,1% соответственно среди тех, кто определился и будет голосовать. На третьем месте симпатий — лидер блока Светличной "Разом" Юлия Светличная.

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Остальные кандидаты значительно уступают первым двум, не переходя границу 2-процентного барьера.

Рейтинг SOCIS проводили с 20 по 28 сентября 2021 года / Скриншот
Рейтинг SOCIS проводили с 20 по 28 сентября 2021 года / Скриншот

Большинство кандидатов за бортом

Предвыборную обстановку изучали также в социологической группе "Рейтинг". Исследование проводили с 2 по 7 октября. Оно показало, что наибольшее количество горожан готовы отдать свой голос на выборах городского главы Харькова за Игоря Терехова. Это 57,6% тех, кто определился и намерен прийти на участки. 27,6% опрошенных поддерживают Михаила Добкина. Рейтинг других кандидатов — менее 4%. Тех, кто не определился — около 14%.

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Как видим, разрыв между парой лидеров вырос почти на 7%. А рейтинг Терехова стал почти вдвое больше, чем у Добкина.

Результаты исследование социологической группы "Рейтинг" 2-7 октября 2021 / Скриншот
Результаты исследование социологической группы "Рейтинг" 2-7 октября 2021 / Скриншот

Второго тура может и не быть

Соцопрос компании Human Research, который провели в период с 12 по 22 октября 2021 года, так же, как и два предыдущих показал, что судьба городского главы первой столицы Украины может определится ещё в первом туре. Поскольку кандидат Терехов переступает 50-процентный барьер. Напротив его фамилии галочку готовы поставить 55,8% определившихся харьковчан. За победу ближайшего конкурента, кандидата Добкина, готовы отдать голоса 25,9% избирателей.

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У представителя "Европейской солидарности" Александра Скорика 3,8%. Рейтинги всех остальных кандидатов оказались ниже 4%.

Исследование социологической компании Human Research с 12 по 22 октября 2021 / Скриншот
Исследование социологической компании Human Research с 12 по 22 октября 2021 / Скриншот

Практически в это же период анализ мнений жителей Харькова провела общественная организация "Развитие общества". В период с 19 по 22 октября избиратели были более всего благосклонны Игорю Терехову (44% опрошенных), Михаилу Добкину (29%) и Скорику (5%). Ни один из других кандидатов не набирает более 1% поддержки.

Подробнее об избирательной гонке в Харькове:

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