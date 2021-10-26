Кто на самом деле управляет Харьковом без Кернеса – список теневых "мэров"

После смерти Кернеса возник вопрос: кому достанется его наследие

Терехов и Добкин вряд ли смогут управлять городом без учета мнения местных элит. Фото: коллаж "Сегодня"

В воскресенье, 31 октября, состоятся выборы мэра Харькова В предвыборной гонке лидируют и.о. городского головы, секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов и экс-глава Харьковской ОГА, бывший народный депутат Украины ("Оппозиционный блок") Михаил Добкин. Сайт "Сегодня" попытался разобраться, кто из влиятельных политиков и бизнесменов поддерживает кандидатов и кто из них может претендовать на "вакансию" теневого хозяина Харькова.

Наследие бессменного мэра

Терехов и Добкин строят свои предвыборные кампании на популярности скончавшегося 16 декабря 2020 года Геннадия Кернеса. Каждый из кандидатов заявляет, что именно он продолжит дело бывшего мэра, которого уважали жители Харькова.

Реклама

Геннадий Кернес руководил Харьковом почти 15 лет. В 2006 году он стал главным архитектором победы Михаила Добкина на выборах городского головы, а сам занял пост секретаря горсовета. В 2010 году Добкин стал губернатором Харьковской области, а Кернес заменил его в кресле мэра. Под его руководством Харьков заметно похорошел. Кернес смог добиться уважения харьковчан, и об этом свидетельствуют рейтинги мэра, выросшие за годы его правления вдвое.

Несмотря на "сильную руку крепкого хозяйственника", Кернес умел лавировать между враждующими кланами политических элит города и "умножать на ноль" самых ярых оппонентов. Поэтому после смерти бессменного мэра появился вопрос: как поделят наследство Кернеса?

Официальными кандидатами на пост мэра сегодня являются Игорь Терехов и Михаил Добкин. Но они вряд ли смогут управлять городом единолично, без учета мнения местных элит, контролирующих местные СМИ и предприятия. Ведь многие годами выжидали удобный момент.

Реклама

Кто эти люди? Сайт "Сегодня" выбрал десяток самых влиятельных.

Арсен Аваков

Арсен Аваков проиграл Геннадию Кернесу на выборах мэра Харькова в 2010 году. Фото: коллаж "Сегодня"

Одним из первых претендентов на роль нового хозяина города может стать экс-глава МВД и бывший губернатор Харьковской области Арсен Аваков. Ведь именно у него Кернес отобрал свою первую победу на выборах мэра в 2010 году. До этого Арсен Борисович возглавлял Харьковскую облгосадминистрацию. Аваков оставался одним из главных противовесов Кернеса. В 2015 году покойный мэр Харькова обвинил Авакова в покушении на его жизнь. Именно экс-министру внутренних дел приписывают победу над "русской весной" в Харькове еще в зародыше в 2014 году. Арсен Аваков также заявил, что Кернес был причастен к попытке создать "ХНР", но вовремя одумался.

Реклама

Напомним, что кандидат в мэры Харькова Игорь Терехов, который работал в команде Кернеса, ранее был заместителем Арсена Авакова в Харьковской ОГА.

К слову, именно Авакова, а не Терехова Михаил Добкин считает своим главным конкурентом на предстоящих выборах.

"Есть ставленники команды Авакова, но я их не считаю конкурентами. Главным конкурентом я, скорее, считаю самого Арсена Борисовича. Он имеет к Харькову отношение по большому количеству лет, которые он здесь прожил, проработал. Он для Харькова человек известный, и влияние его велико. Поэтому бороться буду с ним", – заявил Добкин.

Игорь Котвицкий

Игорь Котвицкий – давний товарищ и партнер по бизнесу Арсена Авакова. Фото: коллаж "Сегодня"

Игорь Котвицкий – близкий друг и бизнес-партнер Арсена Авакова. Вместе с экс-главой МВД состоял в партии "Народный фронт", был депутатом. Сам Аваков отзывается о нем так: "Мой давний товарищ, с которым мы долгое время вместе и который был со мной в разных ситуациях". Котвицкий также управлял харьковским бизнесом экс-министра внутренних дел. В том числе под контролем бизнес-партнера Авакова были газовые компании.

Павел Фукс

Павел Фукс – друг и соратник Геннадия Кернеса. В сфере интересов Фукса – недвижимость, банковский бизнес, нефтяная отрасль. Фото: коллаж "Сегодня"

Павел Фукс – друг детства и соратник Геннадия Кернеса. В конце 2000-х он считался одним из самых влиятельных московских девелоперов. Портфель его компании MosCityGroup составлял около 7 млн кв. м. Но из-за проблем с долгами Фукс к середине 2010-х был вынужден продать российские активы и вернуться в Украину. Сегодня в России его обвиняют в хищении денег дольщиков при строительстве двух жилых комплексов, а в Казахстане подозревают в хищении средств у БТА-Банка. В Украине СНБО ввел против Фукса санкции из-за причастности к незаконному получению лицензий на добычу полезных ископаемых. В сферу интересов Павла Фукса в Украине входят также банковский бизнес и нефтяная отрасль.

Как заявил сам Фукс, на выборах мэра Харькова он будет поддерживать и голосовать за Терехова. Свой выбор он объяснил тем, что Кернес и так фактически делегировал Терехову часть своих полномочий.

Александр Фельдман

Александр Фельдман является владельцем харьковского рынка "Барабашово", из-за которого у него был конфликт с Кернесом. Фото: коллаж "Сегодня"

Бизнесмен Александр Фельдман, как и Кернес, имеет почти стопроцентную узнаваемость в Харькове и низкий персональный антирейтинг. Он заявлял о мэрских амбициях еще в 2015-м, но так и не решился идти против Кернеса. В 2013 году Фельдман попал в рейтинг 100 самых богатых украинцев по версии журнала Forbes, заняв 35-е место с состоянием 287 млн долл.

Фельдман владеет группой компаний АВЭК, занимающейся недвижимостью. Ему принадлежат торговые и торгово-офисные комплексы и центры в Харькове: "Новосалтовский", AvePlaza, PlatinumPlaza, "Портал", "Портал 2", Radio city, Levada city, Сумской рынок, маркет "23-е августа". Также он является владельцем харьковского рынка "Барабашово" (крупнейшего в Европе), на территории которого работают свыше 60 тыс. человек.

Именно "Барабашово" стал камнем преткновения между Кернесом и Фельдманом. Тогдашний городской глава намеривался снести рынок из-за конфликта по участку земли. В мэрии было убеждение, что вместо рынка там должна проходить новая дорога. После смерти Кернеса Фельдман сделал ставку на Михаила Добкина, заявив, что на выборах харьковского городского головы поддерживает его кандидатуру.

Игорь Райнин

Экс-глава администрации президента Порошенко Игорь Райнин примкнул к ОПЗЖ и сблизился с Кернесом. Фото: коллаж "Сегодня"

Бывший глава Харьковской ОГА и администрации президента Порошенко Игорь Райнин смог найти общий язык с Кернесом. После того, как президентом стал Владимир Зеленский, Райнин покинул Порошенко, примкнул к ОПЗЖ и стал главой областной организации партии. В коалиции с Медведчуком, Бойко и Кернесом Райнин противостоял назначенному Зеленским губернатору Харьковской области Алексею Кучеру.

В "Оппозиционной платформе – За жизнь" решили поддержать на выборах мэра Харькова – Михаила Добкина.

Виталий Хомутынник

Виталий Хомутынник родился в Макеевке , но его деятельность во многом связана с Харьковом. Фото: коллаж "Сегодня"

Экс-нардеп Виталий Хомутынник родился в Макеевке Донецкой области, но его политическая деятельность во многом связана с Харьковом. Хомутынник начал заниматься бизнесом в 15 лет. По его словам, он был "челноком" и возил в Украину джинсы и пуховики из Турции, Венгрии и ОАЭ. В 26 он уже был самым молодым нардепом.

Долгое время был близок к Партии регионов. А после падения режима Януковича стал новым партнером Игоря Коломойского. В 2020 году состояние Хомутыннкиа оценивалось в 311 млн долларов. Он также приобрел активы в агросекторе, 7% акций крупнейшего производителя подсолнечного масла в мире и имеет газовый бизнес.

В Харькове Виталий Хомутынник имел хорошие отношения с Геннадием Кернесом. Кого поддержит Хомутынник на выборах мэра Харькова, пока неизвестно.

Владимир Скоробагач

Владимир Скоробагач входит в орбиту влияния Виталия Хомутынника и имел хорошие отношения с Кернесом. Фото: коллаж "Сегодня"

Депутат Харьковского облсовета от ОПЗЖ Владимир Скоробагач входит в орбиту влияния Виталия Хомутынника. Также имел хорошие отношения с покойным городским главой Харькова. В 2020 году избран по списку от "ОПЗЖ" депутатом Харьковского областного совета.

Александр Ярославский

Александр Ярославский – часть бизнеса предпринимателя завязана на тендерах в Харькове, где побеждают его компании. Фото: коллаж "Сегодня"

Александр Ярославский – тяжеловес в харьковских бизнес-кругах. В 2016 году, по версии Forbes, вошел в первую десятку самых богатых людей страны. Ярославский владеет одной из наиболее мощных бизнес-групп Украины DCH, включающей банки, заводы, горнодобывающие предприятия, девелоперские компании, объекты недвижимости. Бизнес-империя Ярославского во многом связана с Харьковом.

В частности, Ярославский принимал участие в реконструкции харьковского аэропорта, построил в Харькове первый отель класса люкс Kharkiv Palace, выкупил контрольный пакет акций легендарного Харьковского тракторного завода (ХТЗ).

Имел конфликт с Кернесом, но до смерти харьковского главы они все же успели наладить отношения. Часть бизнеса Ярославского завязана в том числе на тендерах в Харькове, где побеждают его компании. При Терехове как и.о. мэра глобальных изменений не произошло.

Александр Давтян

Александр Давтян владеет тремя гостиницами и популярным в Харькове телеканалом Simon. Фото: коллаж "Сегодня"

Александр Давтян – бизнесмен и местный медиамагнат. Владеет одним из самых популярных медиа в Харькове – телекомпанией Simon. Также Давтян владеет крупной инвестиционной группой DAD. Дружит с Игорем Райниным из "ОПЗЖ".

Евгений Мураев

Евгений Мураев – бывший член Партии регионов и действующий лидер партии "Наши". Владеет телеканалом "Наш". Фото: коллаж "Сегодня"

Евгений Мураев – депутат Верховной Рады VII и VIII созыва, депутат Харьковского областного совета двух созывов. Бывший член Партии регионов и бывший глава политсовета партии "За життя". Лидер партии "Наши" и владелец телеканала "Наш".

Мураев называл себя симпатиком Геннадия Кернеса. Они вместе возглавляли список "Оппозиционного блока" на выборах 2019 года. Кернес продвигал супругу Мураева в первые замы главы облсовета. Мураев был среди политиков, которые провели церемонию прощания с Кернесом. Кого поддержит Мураев на выборах мэра Харькова, политик пока не сообщал.

Напомним, в воскресенье, 31 октября, почти двухмиллионный Харьков будет выбирать нового мэра. С новым главой харьковчане получат и новых, а может быть старых теневых хозяев города.

Ранее сайт "Сегодня" изучил предвыборную деятельность Игоря Терехова и выяснил, как кандидат проводит агитационную работу, кто составляет его электорат и на что претендент делает ставки.

Также мы рассказываем, как Михаил Добкин планирует побеждать за счет проблем с коронавирусом и бывшей дружбы с Геннадием Кернесом.

Кроме того, мы выясняли, почему пропрезидентская партия проигнорировала состязание за кресло главы Харькова и были ли шансы у "Слуги народа" одержать победу на выборах.